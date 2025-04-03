Путин нашел, как заработать на торговой войне Трампа

Президент Владимир Путин извлечет выгоду из пошлин американского лидера Дональда Трампа против 185 стран. На встрече в Кремле 3 апреля с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной глава государства обсудил расширение географии поставок российских товаров. Как объяснил URA.RU завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов, хоть России нет в списке США, Москва пересмотрит торговлю с партнерами, но самое главное — получит преимущество перед Китаем и Индией после снятия санкций.
«При страховой поддержке вашей группы на один триллион 380 миллиардов проектов реализовано, да? Чего не хватает? Денег?» — перешел Путин сразу к делу в самом начале встречи с Никишиной.
Глава РЭЦ ограничилась краткими ответами: «да» — о количестве проектов, «нет» — на вопрос про деньги. В качестве приоритетов на ближайшие годы Никишина назвала расширение географии поставок и расширение ассортимента товаров, которые Россия может предложить партнерам. По ее словам, большую роль в этом играют фестивали-ярмарки «Сделано в России».
«Интерес китайских потребителей к российской продукции после таких мероприятий огромный. Нас заметили даже зарубежные СМИ. Буквально на прошлой неделе и Bloomberg, и CNN написали о нашей программе, ее эффектах, о том, что в Китае, как они написали, бум на российскую продукцию», — подчеркнула глава РЭЦ.
Россия нарастит внешнюю торговлю после пошлин Трампа, считает экономист Владимир Осипов. Несмотря на то, что Россия не вошла в список государств, против которых ввели ограничения, Москве нужно на это отреагировать, как и всему миру, уверен эксперт.
“Мы будем активизировать нашу торговлю с другими странами. РЭЦ рекламирует товары, привлекает к ним внимание мирового рынка. Россия продает больше, чем покупает, мы зарабатываем на этом, у нас положительный торговый баланс, в отличие от тех же США. Встреча Путина с руководителем РЭЦ лишний раз подчеркивает важность этой работы”, — пояснил собеседник URA.RU.
Трамп искусственно заставляет страны соперничать за торговлю с США, открывая возможность для одних и закрывая ее другим, именно поэтому пошлины против Китая выше, чем в отношении Индии, продолжил Осипов. «России в этом списке нет и это — наше конкурентное преимущество для поставок товаров на американский рынок. Будут дополнительные договоренности, не просто так глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев приехал сейчас в Вашингтон как раз договариваться по торговле. Именно он отвечает за экономическую часть будущей большой сделки между Россией и США. Путин в разговоре с Трампом предлагал разработку месторождений, добычу редкоземельных металлов. Все это звенья одной большой цепи», — резюмировал экономист.
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