Спецпредставитель Путина рассказал, как проходит восстановление диалога между Россией и США

Процесс восстановления диалога между Россией и США идет постепенно и сталкивается с трудностями. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Восстановление диалога РФ и США — непростой и постепенный процесс», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. Он добавил, что отношения были разрушены при администрации бывшего президента США Джо Байдена.
По словам Дмитриева, на пути к конструктивному взаимодействию стоят силы, заинтересованные в сохранении напряженности, стремящиеся исказить российскую позицию и помешать диалогу. Однако каждое взаимодействие может привести к лучшему пониманию и сотрудничеству в международных и экономических вопросах, заключил спецпредставитель.
Дмитриев со 2 по 3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Встречи проходят в Вашингтоне.
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