Спецпредставитель Путина рассказал, как проходит восстановление диалога между Россией и США

Дмитриев: восстановление диалога РФ и США идет постепенно
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Отношения между Россией и США были разрушены Байденом, заявил Дмитриев
Отношения между Россией и США были разрушены Байденом, заявил Дмитриев Фото:
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Процесс восстановления диалога между Россией и США идет постепенно и сталкивается с трудностями. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Восстановление диалога РФ и США — непростой и постепенный процесс», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. Он добавил, что отношения были разрушены при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

По словам Дмитриева, на пути к конструктивному взаимодействию стоят силы, заинтересованные в сохранении напряженности, стремящиеся исказить российскую позицию и помешать диалогу. Однако каждое взаимодействие может привести к лучшему пониманию и сотрудничеству в международных и экономических вопросах, заключил спецпредставитель.

Дмитриев со 2 по 3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Встречи проходят в Вашингтоне.

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Процесс восстановления диалога между Россией и США идет постепенно и сталкивается с трудностями. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Восстановление диалога РФ и США — непростой и постепенный процесс», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. Он добавил, что отношения были разрушены при администрации бывшего президента США Джо Байдена. По словам Дмитриева, на пути к конструктивному взаимодействию стоят силы, заинтересованные в сохранении напряженности, стремящиеся исказить российскую позицию и помешать диалогу. Однако каждое взаимодействие может привести к лучшему пониманию и сотрудничеству в международных и экономических вопросах, заключил спецпредставитель. Дмитриев со 2 по 3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Встречи проходят в Вашингтоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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