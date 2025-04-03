Пермский край в числе лидеров по расселению аварийного жилья

В Совете Федерации завершились Дни Пермского края, на которых представители ветвей власти региона представили итоги работы в сфере социально-экономического развития. В рамках мероприятия была организована выставка, где посетители могли ознакомиться с историей Прикамья и значительными достижениями пермяков.
«Ежегодно Прикамье демонстрирует уверенные темпы развития. Регион занял лидирующие позиции по расселению ветхого и аварийного жилья. По итогам 2024 года индекс промышленного производства в Пермском крае составил 105,5%, опередив значение общероссийского показателя. Сильно вырос энергетический сектор, сразу на 17%. Хорошие темпы развития показывает сфера малого и среднего бизнеса. Именно на этот сектор приходится до 85% всей бизнес-отрасли края. По итогам 2024 года выручка МСП выросла почти на 12%», — отметил депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Выставка региона также была посвящена важным историческим событиям, включая период Великой Отечественной войны, когда в Молотовскую область (так в годы войны назывался Пермский край) перемещались учреждения культуры и предприятия из прифронтовых районов. Посетители могли увидеть архивные фотографии эвакуированных коллективов, врачей и известных деятелей культуры, таких как Сергей Прокофьев и Арам Хачатурян. Отдельное внимание было уделено 100-летию Коми-Пермяцкого округа и 300-летию Перми, что позволило участникам выставки погрузиться в коми-пермяцкую культуру и историю.
Уровень безработицы в регионе достиг исторического минимума в 2,2%. В 2024 году почти половина обратившихся в службу занятости пермяков была трудоустроена до официального признания их безработными. В этом году уровень безработицы может снизиться до 1%, а к 2027 году — до 0,8%.
Немкин добавил, что в регионе была проведена значительная работа по модернизации инфраструктуры. В сферах образования и здравоохранения было построено более 900 объектов, продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры. «Уверен, что в будущем Прикамье только нарастит темпы социально-экономического развития, а инфраструктурные проекты станут еще масштабнее», — подчеркнул депутат.
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