Сын Януковича перестал быть учредителем компании «Арсенал Инвест» в Петербурге

Александр Янукович, являющийся сыном экс-президента Украины Виктора Януковича, больше не является учредителем компании «Арсенал Инвест», расположенной в Санкт-Петербурге. Теперь он сосредоточил свой бизнес в Донецке. Информация об этом содержится в регистрационных документах, ознакомиться с которыми удалось журналистам.
Из документов, с которыми ознакомились РИА Новости, известно, что фирма «Арсенал Инвест» была учреждена Александром Януковичем в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Причем в прошлом году налоговая служба внесла изменения, указав, что Янукович-младший является гражданином РФ, хотя до этого он числился гражданином Украины. Теперь выяснилось, что Янукович больше не является учредителем фирмы в Петербурге. Также из данных документов выяснилось, что Янукович имеет несколько компаний, расположенных в Донецке. Причем обе фирмы находятся под санкциями США. Это ООО «МАКО Холдинг» и ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен».
Александр Янукович является сыном бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Образование он получил в Донецком национальном медицинском университете им. Горького, где в 1995 году стал врачом-стоматологом, а затем в 2001 году окончил Донецкий национальный университет по специальности «экономист».
Профессиональную карьеру Александр начал в коммерческих организациях, включая «Донбасснефтепродукт». В 2006 году он основал корпорацию «Менеджмент ассетс компании» (МАКО), занимающуюся строительством и торговлей. Ключевые проекты МАКО включают строительство бизнес-центров «Северный» и «Столичный» в Донецке и туристического комплекса в Балаклаве.
В 2011 году Александр стал единоличным собственником Всеукраинского банка развития и приобрел акции телеканала «Тонис» и пять угольных предприятий. По оценке PwC в 2013 году, активы МАКО оценивались в 1,7 млрд гривен.
В 2014 году Янукович покинул Украину, после чего против его компании «Мако трейдинг» было возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании терроризма. Журналы «Фокус» и Forbes оценили его состояние в миллионы долларов.
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