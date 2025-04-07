Свердловчан призвали сдать все накопившиеся монеты

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Соблюдение масочного режима. Челябинск, наличка, мелочь, монеты, рубль, сдача, кассир, деньги, наличные, рубли, размен
На Среднем Урале обменять мелочь можно в двух тысячах точках Фото:

В Свердловской области всероссийская акция «Монетная неделя», в ходе которой граждане могут разменять накопившуюся мелочь на купюры в банках и магазинах. Это поможет вернуть в оборот монеты, сократив расходы на чеканку новых, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

«Обычно банки взимают комиссию за обмен монет на банкноты, но во время акции это можно сделать бесплатно», — отметил замначальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин. Акция проходит с 7 по 19 апреля.

Обменять можно монеты от одной копейки до 25 рублей. Ограничений по количеству нет, но перед сдачей желательно заранее рассортировать мелочь. На Среднем Урале ее принимают в двух тысячах точках, 600 из которых в Екатеринбурге.

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В Свердловской области всероссийская акция «Монетная неделя», в ходе которой граждане могут разменять накопившуюся мелочь на купюры в банках и магазинах. Это поможет вернуть в оборот монеты, сократив расходы на чеканку новых, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «Обычно банки взимают комиссию за обмен монет на банкноты, но во время акции это можно сделать бесплатно», — отметил замначальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин. Акция проходит с 7 по 19 апреля. Обменять можно монеты от одной копейки до 25 рублей. Ограничений по количеству нет, но перед сдачей желательно заранее рассортировать мелочь. На Среднем Урале ее принимают в двух тысячах точках, 600 из которых в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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