Свердловчан призвали сдать все накопившиеся монеты

07 апреля 2025 в 16:05 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале обменять мелочь можно в двух тысячах точках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области всероссийская акция «Монетная неделя», в ходе которой граждане могут разменять накопившуюся мелочь на купюры в банках и магазинах. Это поможет вернуть в оборот монеты, сократив расходы на чеканку новых, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «Обычно банки взимают комиссию за обмен монет на банкноты, но во время акции это можно сделать бесплатно», — отметил замначальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин. Акция проходит с 7 по 19 апреля. Обменять можно монеты от одной копейки до 25 рублей. Ограничений по количеству нет, но перед сдачей желательно заранее рассортировать мелочь. На Среднем Урале ее принимают в двух тысячах точках, 600 из которых в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области всероссийская акция «Монетная неделя», в ходе которой граждане могут разменять накопившуюся мелочь на купюры в банках и магазинах. Это поможет вернуть в оборот монеты, сократив расходы на чеканку новых, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «Обычно банки взимают комиссию за обмен монет на банкноты, но во время акции это можно сделать бесплатно», — отметил замначальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин. Акция проходит с 7 по 19 апреля. Обменять можно монеты от одной копейки до 25 рублей. Ограничений по количеству нет, но перед сдачей желательно заранее рассортировать мелочь. На Среднем Урале ее принимают в двух тысячах точках, 600 из которых в Екатеринбурге.