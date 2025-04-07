Челябинское заксобрание прекратило полномочия погибшего депутата Избрехта

Законодательное собрание Челябинской области досрочно прекратило полномочия погибшего депутата Павла Избрехта. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации.
«Досрочно прекратить полномочия депутата законодательного собрания Челябинской области Избрехта Павла Александровича в связи с его смертью», — говорится в документе. Полномочия прекращаются 1 апреля.
Место погибшего депутата в освободившемся одномандатном Курчатовском избирательном округе №13 останется не занятым до сентября 2025 года. На это время намечены выборы нового созыва ЗСО.
Избрехт погиб 1 апреля в результате несчастного случая. По предварительной информации, причиной гибели послужил самопроизвольный выстрел из охотничьего ружья. Избрехт возглавлял «Челябинский цинковый завод». Похороны депутата прошли в Екатеринбурге.
Избрехт родился в 1979 году в Екатеринбурге. С отличием Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. Его карьера началась на родине: до 2011 года он работал юристом в ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», после перешел на УГМК, а в 2014 году перебрался в Челябинск на должность директора АО «ЧЦЗ». Депутатом заксобрания области Павел Избрехт стал осенью 2021 года, на новый срок баллотироваться не собирался.
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