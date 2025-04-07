07 апреля 2025

Челябинское заксобрание прекратило полномочия погибшего депутата Избрехта

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Избрехт погиб в результате неосторожного обращения с оружием
Павел Избрехт погиб в результате неосторожного обращения с оружием Фото:

Законодательное собрание Челябинской области досрочно прекратило полномочия погибшего депутата Павла Избрехта. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации.

«Досрочно прекратить полномочия депутата законодательного собрания Челябинской области Избрехта Павла Александровича в связи с его смертью», — говорится в документе. Полномочия прекращаются 1 апреля.

Место погибшего депутата в освободившемся одномандатном Курчатовском избирательном округе №13 останется не занятым до сентября 2025 года. На это время намечены выборы нового созыва ЗСО.

Избрехт погиб 1 апреля в результате несчастного случая. По предварительной информации, причиной гибели послужил самопроизвольный выстрел из охотничьего ружья. Избрехт возглавлял «Челябинский цинковый завод». Похороны депутата прошли в Екатеринбурге.

Избрехт родился в 1979 году в Екатеринбурге. С отличием Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. Его карьера началась на родине: до 2011 года он работал юристом в ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», после перешел на УГМК, а в 2014 году перебрался в Челябинск на должность директора АО «ЧЦЗ». Депутатом заксобрания области Павел Избрехт стал осенью 2021 года, на новый срок баллотироваться не собирался.

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Законодательное собрание Челябинской области досрочно прекратило полномочия погибшего депутата Павла Избрехта. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации. «Досрочно прекратить полномочия депутата законодательного собрания Челябинской области Избрехта Павла Александровича в связи с его смертью», — говорится в документе. Полномочия прекращаются 1 апреля. Место погибшего депутата в освободившемся одномандатном Курчатовском избирательном округе №13 останется не занятым до сентября 2025 года. На это время намечены выборы нового созыва ЗСО. Избрехт погиб 1 апреля в результате несчастного случая. По предварительной информации, причиной гибели послужил самопроизвольный выстрел из охотничьего ружья. Избрехт возглавлял «Челябинский цинковый завод». Похороны депутата прошли в Екатеринбурге. Избрехт родился в 1979 году в Екатеринбурге. С отличием Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. Его карьера началась на родине: до 2011 года он работал юристом в ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», после перешел на УГМК, а в 2014 году перебрался в Челябинск на должность директора АО «ЧЦЗ». Депутатом заксобрания области Павел Избрехт стал осенью 2021 года, на новый срок баллотироваться не собирался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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