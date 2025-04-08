Глэмпинги Екатеринбурга подняли цены на отдых в майские праздники, сутки могут обойтись в 16 тысяч рублей, тогда как в обычный будний день цена ниже практически на треть. Подробнее о том, где еще остались места и как сильно выросли цены — в материале URA.RU.
Gagarka Village
В длинные выходные цены на отдых здесь подняли в 1,3 раза. Обычная цена в будние дни составляет 9000 рублей, однако в праздники отдохнуть можно только за 16000 рублей. Глэмпинг расположен в Заречном и предлагает арендовать домики в различных стилях, всего на территории их три.
«Сила леса»
В глэмпинге и парке отдыха по совместительству забронированы практически все домики на длинные выходные. В период с 1 по 4 мая цену увеличили до 8000 рублей за отдых в домике «Солнечный», но уже с 15 по 16 мая переночевать можно за 6000 рублей.
«Ладаглэмп»
Во все праздничные выходные цену подняли на 21% — до 11500 рублей за сутки. В другое время снять шатер или бунгало можно за 9500 рублей. При этом часть номеров уже забронировали, и доступными остаются четыре из восьми.
Парк-отель Dacha
Глэмпинг расположен в поселке Верхнее Дуброво. Чтобы успеть забронировать домик придется поспешить, так как на все праздничные выходные практически не осталось свободных мест. Цены здесь подняли до 8000 рублей за сутки вместо 6000 рублей.
«Лесотерапия»
Цены в глэмпинге выросли на 2000 рублей. Мест там уже почти нет — номера активно бронируют с 2 по 3 мая и с 9 по 10 мая. Сутки отдыха в праздники обойдутся от 6800 до 10500 рублей в зависимости от размера дома.
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