Сын тюменского авторитета закатит тусовку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выступит тюменский рэпер OG Buda

OG Buda выступит в «МТС Live Холл» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ближайшие выходные в Екатеринбурге масштабный концерт закатит тюменский рэпер OG Buda. Также на концертных площадках пройдут выступления исполнителя Травма и группы «5 утра», световое шоу на Макаровском мосту, бесплатный матч памяти Федора Малыхина и многое другое. Подборка самых интересных мероприятий — в афише URA.RU.

12 апреля

Концерт Травмы

Занимавший первые строчки чартов исполнитель выступит в родном Екатеринбурге. Концерт пройдет в «Фабрике» в 20:00, вход — от 1200 рублей. 18+

Выступление OG Buda

Один из главных голосов русского рэпа и сын члена тюменской банды «Десятка» выступит в «МТС Live Холл». Любимые песни в «живой» аранжировке и бешеная энергия ждут фанатов в 20:00. Билеты стоят от 1800 рублей. 16+

Необычная рэп-тусовка пройдет в торговом центре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рэп-фестиваль «Космофест»

В ТРЦ Veer Mall с 16:30 выступят рэп-исполнители, танцоры, фристайлеры, пройдет показ дизайнерской одежды. Вход свободный. 6+

Полет в невесомости

В Музейном комплексе в Верхней Пышме предвидится обширная программа в День космонавтики. В Музее автомобильной техники будут идти уроки рисования, физико-химическое шоу и выступят аниматоры, в «Крыльях победы» в 13:00 пройдет тематическая экскурсия «Герои войны — герои космоса». В течение дня гостей ждут на аттракционе «Полет в невесомости». Тематические экскурсии и активности для детей и взрослых бесплатные, вход по билету в выставочный центр. Мероприятия стартуют с 12:00. 6+

«Ночь психологии»

В «Атриум Палас Отеле» пройдут лекции, мастер-классы, выставка-ярмарка товаров, концерт, практические занятия и трансформационные игры. Также бонусом посетители смогут пообниматься с собаками и получить индивидуальные консультации специалистов. Вход свободный, но нужна регистрация, начало в 12:00. 18+

Посетители смогут увидеть 30 работ (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt

Гости увидят работы молодых художников, посетят открытые встречи, панельные дискуссии, лекции, дефиле цифровой моды, аудиовизуальное шоу. Мероприятия пройдут в «Синара Центре», парке «Россия — Моя история», Дворце молодежи с 11:00 до 21:?00. 12+

Вечеринка «Вечно молодой»

Мировые и российские хиты времен «лихих 90-х» и «нулевых» прозвучат в клубе «Свободе Концерт Холл». Тусовка начнется в 23:00, вход — от 500 рублей. 18+

13 апреля

Концерт группы «5 утра»

Группа, известная хитом «Давай сбежим (Искорки)» и собравшая за месяц 4,5 миллиона прослушиваний, выступит в «Клубе Ц». Концерт начнется в 19:00, вход — от 1200 рублей. 12+

Световое шоу покажут три дня подряд Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лазерное шоу

На Макаровском мосту впервые с 2023 года покажут световое шоу, на которое потратили около 5 млн рублей. Его запустят в рамках фестиваля Play Digital Art. Посмотреть можно бесплатно с 20:30 до 23:00, лучше всего встать на набережной у Ельцин Центра. 6+

День космонавтики в «Белой лошади»

В загородном клубе ожидается множество ярких мероприятий: мастер-классы, квесты, лазертаг, катание на лошадях, будет работать фудкорт. Вход свободный, начало в 12:00.

Бесплатный матч памяти Федора Малыхина

На «УГМК Арене» пройдет матч в честь погибшего экс-капитана клуба «Автомобилист». В дружеском поединке поучаствуют друзья и бывшие одноклубники Малыхина, юные хоккеисты, ветераны и игроки «Автомобилиста». Зрителей начнут запускать в 13:30, вход свободный, начало — в 15:00.