Происшествия ДТП В центре Екатеринбурга встало движение трамваев и машин из-за ДТП 09 апреля 2025 в 19:11 Размер текста - 17 + Пробка выстроилась на проспекте Ленина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Ленина вечером 9 апреля выстроилась огромная пробка из автомобилей и трамваев. Движение встало из-за ДТП, в котором заказной автобус столкнулся с трамваем, рассказал URA.RU читатель. «По проспекту Ленина встали трамваи с Московской в сторону площади 1905 года. Заблокированный пробкой участок объезжают по соседним улицам», — сказал собеседник. Большая часть вагонов уже пустая. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водители оформили ДТП по европротоколу, пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на проспекте Ленина вечером 9 апреля выстроилась огромная пробка из автомобилей и трамваев. Движение встало из-за ДТП, в котором заказной автобус столкнулся с трамваем, рассказал URA.RU читатель. «По проспекту Ленина встали трамваи с Московской в сторону площади 1905 года. Заблокированный пробкой участок объезжают по соседним улицам», — сказал собеседник. Большая часть вагонов уже пустая. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водители оформили ДТП по европротоколу, пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям