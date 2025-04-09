В центре Екатеринбурга встало движение трамваев и машин из-за ДТП

В Екатеринбурге на проспекте Ленина вечером 9 апреля выстроилась огромная пробка из автомобилей и трамваев. Движение встало из-за ДТП, в котором заказной автобус столкнулся с трамваем, рассказал URA.RU читатель.
«По проспекту Ленина встали трамваи с Московской в сторону площади 1905 года. Заблокированный пробкой участок объезжают по соседним улицам», — сказал собеседник. Большая часть вагонов уже пустая.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водители оформили ДТП по европротоколу, пострадавших нет.
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