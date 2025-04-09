Югорчанам запретили устраивать гендер-пати с использованием цветных огнетушителей или дыма в экопарке «Ягом» в Нижневартовске. Причиной тому стало загрязнение территории после вечеринок. Объявление опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
«Гендер-пати в „Ягоме“ запрещены! Цветные огнетушители, дым, краска оставляют следы на снегу, земле, деревьях. Химический состав данных изделий попадает в почву. Работники тратят много времени на уборку красящих веществ. Для нас сохранение экосистемы леса находится в безоговорочном приоритете», — следует из сообщения.
К посту администраторы прикрепили фото, на которых видны окрашенные цветным огнетушителем деревья. Жителей ХМАО просят не загрязнять лес. Пользователи соцсети запрет в экопарке поддержали, а некоторые и вовсе предложили найти по камерам видеонаблюдения будущих родителей и заставить их очистить территорию. «За бездумные поступки надо отвечать. Нужно по камерам найти и заставить убрать за собой», — призывает одна из подписчиц.
Узнать пол будущего ребенка с помощью цветного огнетушителя или дыма — один из трендовых способов для гендер-пати. Но есть и другие варианты, безвредные для окружающей среды. Среди них, например, шар с конфетти или торт с начинкой.
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