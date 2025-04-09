09 апреля 2025

В крупнейшем парке Нижневартовска запретили трендовые гендер-пати. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В парке «Ягом» запретили гендер-пати с использование цветного огнетушителя или дыма
В парке «Ягом» запретили гендер-пати с использование цветного огнетушителя или дыма Фото:

Югорчанам запретили устраивать гендер-пати с использованием цветных огнетушителей или дыма в экопарке «Ягом» в Нижневартовске. Причиной тому стало загрязнение территории после вечеринок. Объявление опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Гендер-пати в „Ягоме“ запрещены! Цветные огнетушители, дым, краска оставляют следы на снегу, земле, деревьях. Химический состав данных изделий попадает в почву. Работники тратят много времени на уборку красящих веществ. Для нас сохранение экосистемы леса находится в безоговорочном приоритете», — следует из сообщения.

Работники экопарка просят не загрязнять лес
Работники экопарка просят не загрязнять лес
Фото:

К посту администраторы прикрепили фото, на которых видны окрашенные цветным огнетушителем деревья. Жителей ХМАО просят не загрязнять лес. Пользователи соцсети запрет в экопарке поддержали, а некоторые и вовсе предложили найти по камерам видеонаблюдения будущих родителей и заставить их очистить территорию. «За бездумные поступки надо отвечать. Нужно по камерам найти и заставить убрать за собой», — призывает одна из подписчиц.

Узнать пол будущего ребенка с помощью цветного огнетушителя или дыма — один из трендовых способов для гендер-пати. Но есть и другие варианты, безвредные для окружающей среды. Среди них, например, шар с конфетти или торт с начинкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчанам запретили устраивать гендер-пати с использованием цветных огнетушителей или дыма в экопарке «Ягом» в Нижневартовске. Причиной тому стало загрязнение территории после вечеринок. Объявление опубликовали в соцсети «ВКонтакте». «Гендер-пати в „Ягоме“ запрещены! Цветные огнетушители, дым, краска оставляют следы на снегу, земле, деревьях. Химический состав данных изделий попадает в почву. Работники тратят много времени на уборку красящих веществ. Для нас сохранение экосистемы леса находится в безоговорочном приоритете», — следует из сообщения. К посту администраторы прикрепили фото, на которых видны окрашенные цветным огнетушителем деревья. Жителей ХМАО просят не загрязнять лес. Пользователи соцсети запрет в экопарке поддержали, а некоторые и вовсе предложили найти по камерам видеонаблюдения будущих родителей и заставить их очистить территорию. «За бездумные поступки надо отвечать. Нужно по камерам найти и заставить убрать за собой», — призывает одна из подписчиц. Узнать пол будущего ребенка с помощью цветного огнетушителя или дыма — один из трендовых способов для гендер-пати. Но есть и другие варианты, безвредные для окружающей среды. Среди них, например, шар с конфетти или торт с начинкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...