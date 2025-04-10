Молния ударила по детям на стадионе в Японии, шестеро ранены

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Школьники попали под удар молнии во время игры в футбол (фото из архива)
Школьники попали под удар молнии во время игры в футбол (фото из архива) Фото:

Шесть школьников попали в больницу после удара молнии в Японии. Один из них — в тяжелом состоянии, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел в городе Нара. Молния ударила по спортплощадке во дворе местно школы, когда там шел футбольный матч.

«Пятеро пострадавших школьников, доставленных в больницу, находятся в сознании. У шестого — остановка сердца и легких (клиническая смерть)», — передает агентство. 

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Шесть школьников попали в больницу после удара молнии в Японии. Один из них — в тяжелом состоянии, сообщает агентство Kyodo. Инцидент произошел в городе Нара. Молния ударила по спортплощадке во дворе местно школы, когда там шел футбольный матч. «Пятеро пострадавших школьников, доставленных в больницу, находятся в сознании. У шестого — остановка сердца и легких (клиническая смерть)», — передает агентство. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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