Молния ударила по детям на стадионе в Японии, шестеро ранены

Школьники попали под удар молнии во время игры в футбол (фото из архива)
Шесть школьников попали в больницу после удара молнии в Японии. Один из них — в тяжелом состоянии, сообщает агентство Kyodo.
Инцидент произошел в городе Нара. Молния ударила по спортплощадке во дворе местно школы, когда там шел футбольный матч.
«Пятеро пострадавших школьников, доставленных в больницу, находятся в сознании. У шестого — остановка сердца и легких (клиническая смерть)», — передает агентство.
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