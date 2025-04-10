Умер примкнувший к ВСУ комик Александр Чечун

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинский комик Александр Чечун скончался после присоединения к ВСУ
Украинский комик Александр Чечун скончался после присоединения к ВСУ Фото:

Украинский комик Александр Чечун, известный своим участием в юмористических шоу «Лига смеха», «Рассмеши комика», а также в команде «Стадион Диброва», скончался 9 апреля. Об этом сообщают украинские СМИ. Причем известно, что с 2022 года он вступил в ряды ВСУ. 

«Украинский комик Александр Чечун умер 9 апреля», — передает УНИАН. Александр Чечун был популярным участником нескольких известных телепроектов, что принесло ему широкую известность среди поклонников юмора. В 2022 году с момента начала украинского конфликта артист вступил в ряды ВСУ. Тем не менее причины и обстоятельства гибели Чечуна неизвестны. Связь гибели комика со спецоперацией не подтверждалась.

Ранее сообщалось, что в ряды украинской армии также вступил юморист, экс-участник КВН и шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин. При этом сами украинцы его порыв не оценили и написали комику много ироничных комментариев. Они недовольны тем, что комик только сейчас решил присоединиться к ВСУ, а не с начала конфликта в 2022 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский комик Александр Чечун, известный своим участием в юмористических шоу «Лига смеха», «Рассмеши комика», а также в команде «Стадион Диброва», скончался 9 апреля. Об этом сообщают украинские СМИ. Причем известно, что с 2022 года он вступил в ряды ВСУ.  «Украинский комик Александр Чечун умер 9 апреля», — передает УНИАН. Александр Чечун был популярным участником нескольких известных телепроектов, что принесло ему широкую известность среди поклонников юмора. В 2022 году с момента начала украинского конфликта артист вступил в ряды ВСУ. Тем не менее причины и обстоятельства гибели Чечуна неизвестны. Связь гибели комика со спецоперацией не подтверждалась. Ранее сообщалось, что в ряды украинской армии также вступил юморист, экс-участник КВН и шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин. При этом сами украинцы его порыв не оценили и написали комику много ироничных комментариев. Они недовольны тем, что комик только сейчас решил присоединиться к ВСУ, а не с начала конфликта в 2022 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...