Умер примкнувший к ВСУ комик Александр Чечун

Украинский комик Александр Чечун, известный своим участием в юмористических шоу «Лига смеха», «Рассмеши комика», а также в команде «Стадион Диброва», скончался 9 апреля. Об этом сообщают украинские СМИ. Причем известно, что с 2022 года он вступил в ряды ВСУ.
«Украинский комик Александр Чечун умер 9 апреля», — передает УНИАН. Александр Чечун был популярным участником нескольких известных телепроектов, что принесло ему широкую известность среди поклонников юмора. В 2022 году с момента начала украинского конфликта артист вступил в ряды ВСУ. Тем не менее причины и обстоятельства гибели Чечуна неизвестны. Связь гибели комика со спецоперацией не подтверждалась.
Ранее сообщалось, что в ряды украинской армии также вступил юморист, экс-участник КВН и шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин. При этом сами украинцы его порыв не оценили и написали комику много ироничных комментариев. Они недовольны тем, что комик только сейчас решил присоединиться к ВСУ, а не с начала конфликта в 2022 году.
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