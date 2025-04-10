Популярный комик с ТНТ извинился перед екатеринбуржцами

Участник шоу Stand Up на ТНТ и проекта «Площадка» Роман Косицын внезапно отменил концерт в Екатеринбурге. Стендапер сообщил об этом в соцсетях и извинился за доставленные неудобства.
«Вынужден публиковать не очень хорошие новости. К сожалению, запланированный на этих выходных мини-тур с моим сольником, 11 апреля Новосибирск, 12 апреля Красноярск и 13 апреля Екатеринбург, отменяется», — сообщил Косицын.
Также юморист извинился перед фанатами за то, что он призывал приходить на выступления, но в итоге они не состоялись. «Приношу извинения за отмену указанных мероприятий. Надеюсь, все-таки получится доехать в данные города с этой программой позже», — сказал комик.
Причиной отмены могли стать плохие продажи билетов. За три дня до концерта их было продано около 50 билетов (зал вмещает чуть больше 500 человек).
URA.RU направило запрос представителю артиста. Ответ ожидается.
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