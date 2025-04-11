В «дочке» нефтяной компании из ХМАО назначили нового директора

В дочернем обществе «Сургутнефтегаза» (нефтяная компания из ХМАО) — ООО «Калининграднефтепродукт», управляющем сетью АЗС в Калининграде и области, назначен новый руководитель. Генеральным директором, по данным официальных документов компании, стал Михаил Дьяков. Он сменил ушедшего из жизни Игоря Бердникова.
«С глубоким сожалением сообщаем, что в марте 2025 года ушел из жизни Игорь Бердников, который посвятил свою жизнь развитию топливной отрасли Калининградской области. Под его руководством ООО „Калининграднефтепродукт“ достигло значительных успехов и стало одним из ведущих предприятий региона», — сообщила компания на официальном сайте.
Бердников работал на посту директора предприятия 17 лет. Дьяков ранее занимал руководящие должности в топливных компаниях.
Ранее URA.RU сообщало, что дочернее общество нефтяной компании «Сургутнефтегаз» — ООО «Калининграднефтепродукт» — лишилось бомбоубежища, которое находилось в подвале офиса предприятия. Суд передал защитное сооружение в федеральную собственность РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!