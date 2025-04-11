В «дочке» нефтяной компании из ХМАО назначили нового директора

В топливной компании, принадлежащей «Сургутнефтегазу», сменился руководитель
© Служба новостей «URA.RU»
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В сети АЗС «Сургутнефтегаза» сменился директор
В сети АЗС «Сургутнефтегаза» сменился директор Фото:

В дочернем обществе «Сургутнефтегаза» (нефтяная компания из ХМАО) — ООО «Калининграднефтепродукт», управляющем сетью АЗС в Калининграде и области, назначен новый руководитель. Генеральным директором, по данным официальных документов компании, стал Михаил Дьяков. Он сменил ушедшего из жизни Игоря Бердникова.

«С глубоким сожалением сообщаем, что в марте 2025 года ушел из жизни Игорь Бердников, который посвятил свою жизнь развитию топливной отрасли Калининградской области. Под его руководством ООО „Калининграднефтепродукт“ достигло значительных успехов и стало одним из ведущих предприятий региона», — сообщила компания на официальном сайте.

Бердников работал на посту директора предприятия 17 лет. Дьяков ранее занимал руководящие должности в топливных компаниях.

Ранее URA.RU сообщало, что дочернее общество нефтяной компании «Сургутнефтегаз» — ООО «Калининграднефтепродукт» — лишилось бомбоубежища, которое находилось в подвале офиса предприятия. Суд передал защитное сооружение в федеральную собственность РФ.

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В дочернем обществе «Сургутнефтегаза» (нефтяная компания из ХМАО) — ООО «Калининграднефтепродукт», управляющем сетью АЗС в Калининграде и области, назначен новый руководитель. Генеральным директором, по данным официальных документов компании, стал Михаил Дьяков. Он сменил ушедшего из жизни Игоря Бердникова. «С глубоким сожалением сообщаем, что в марте 2025 года ушел из жизни Игорь Бердников, который посвятил свою жизнь развитию топливной отрасли Калининградской области. Под его руководством ООО „Калининграднефтепродукт“ достигло значительных успехов и стало одним из ведущих предприятий региона», — сообщила компания на официальном сайте. Бердников работал на посту директора предприятия 17 лет. Дьяков ранее занимал руководящие должности в топливных компаниях. Ранее URA.RU сообщало, что дочернее общество нефтяной компании «Сургутнефтегаз» — ООО «Калининграднефтепродукт» — лишилось бомбоубежища, которое находилось в подвале офиса предприятия. Суд передал защитное сооружение в федеральную собственность РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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