Освободивший Великую Новоселовку бурятский генерал получил Героя России

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Героя России полковнику из Бурятии дали за умелые, грамотные действия, позволившие освободить несколько сел
Героя России полковнику из Бурятии дали за умелые, грамотные действия, позволившие освободить несколько сел Фото:

Полковнику Семену Николаеву, заместителю командующего 36-й армией, который активно участвовал в операции по взятию под контроль населенного пункта Великая Новоселовка, было присвоено звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Бурятии Алексей Цыденов.

«Бывший командир 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ныне удостоен высшего звания — Герой России <...> за умелые, грамотные действия. Они позволили освободить несколько сел на Южно-Донецком направлении, включая Великую Новоселку», — написал Цыденов в своем telegram-канале.

Великая Новоселка, поселок городского типа, расположенный в рамках Волновахского района Донецкой народной республики, перешел под контроль Министерства обороны в конце января текущего года. При отступлении Вооруженные силы Украины убивали местных жителей.

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Полковнику Семену Николаеву, заместителю командующего 36-й армией, который активно участвовал в операции по взятию под контроль населенного пункта Великая Новоселовка, было присвоено звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Бурятии Алексей Цыденов. «Бывший командир 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ныне удостоен высшего звания — Герой России <...> за умелые, грамотные действия. Они позволили освободить несколько сел на Южно-Донецком направлении, включая Великую Новоселку», — написал Цыденов в своем telegram-канале. Великая Новоселка, поселок городского типа, расположенный в рамках Волновахского района Донецкой народной республики, перешел под контроль Министерства обороны в конце января текущего года. При отступлении Вооруженные силы Украины убивали местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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