Полковнику Семену Николаеву, заместителю командующего 36-й армией, который активно участвовал в операции по взятию под контроль населенного пункта Великая Новоселовка, было присвоено звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Бурятии Алексей Цыденов.
«Бывший командир 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ныне удостоен высшего звания — Герой России <...> за умелые, грамотные действия. Они позволили освободить несколько сел на Южно-Донецком направлении, включая Великую Новоселку», — написал Цыденов в своем telegram-канале.
Великая Новоселка, поселок городского типа, расположенный в рамках Волновахского района Донецкой народной республики, перешел под контроль Министерства обороны в конце января текущего года. При отступлении Вооруженные силы Украины убивали местных жителей.
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