ВСУ при отступлении из Великой Новоселки убивали местных жителей

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Украинские военные при отступлении в ДНР убивали местных за отказ эвакуироваться
Украинские военные при отступлении в ДНР убивали местных за отказ эвакуироваться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ при отступлении из Великой Новоселки в ДНР убивали мирных граждан, подозреваемых в лояльности к ВС РФ. Об этом сообщил мирный житель Дмитрий, которого спасли из поселка.

«При отступлении, когда начался штурм в Великой Новоселке, были случаи, что они [ВСУ] убили мирных граждан из-за злобы к тому, что [те] ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли», — рассказал Дмитрий в беседе с ТАСС.

Ситуация с насилием в отношении гражданского населения, по словам мужчины, наблюдалась не только в Великой Новоселке, но и в соседних селах. Один из мирных жителей стал жертвой жестокого обращения со стороны боевиков из «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в РФ). Поводом для применения насилия стало то, что у пострадавшего имеются родственники, проживающие на территории России.

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ВСУ при отступлении из Великой Новоселки в ДНР убивали мирных граждан, подозреваемых в лояльности к ВС РФ. Об этом сообщил мирный житель Дмитрий, которого спасли из поселка. «При отступлении, когда начался штурм в Великой Новоселке, были случаи, что они [ВСУ] убили мирных граждан из-за злобы к тому, что [те] ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли», — рассказал Дмитрий в беседе с ТАСС. Ситуация с насилием в отношении гражданского населения, по словам мужчины, наблюдалась не только в Великой Новоселке, но и в соседних селах. Один из мирных жителей стал жертвой жестокого обращения со стороны боевиков из «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в РФ). Поводом для применения насилия стало то, что у пострадавшего имеются родственники, проживающие на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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