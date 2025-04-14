Челябинского депутата и директора школы заподозрили в пьянке за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция провела освидетельствование депутата Катав-Ивановского горсовета на состояние опьянения
Госавтоинспекция провела освидетельствование депутата Катав-Ивановского горсовета на состояние опьянения Фото:

Депутата Катав-Ивановского горсовета (Челябинская область) и директора школы № 4 Павла Беловолова обвинили в управлении автомобилем в пьяном виде. Как стало известно URA.RU, инцидент произошел 10 апреля.

«В Катав-Ивановске по путь на работу сотрудники ГАИ остановили автомобиль под управлением Беловолова. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало 0,92 миллиграмма на литр», — рассказал источник URA.RU на условиях анонимности.

При этом допустимая норма составляет не более 0,16 миллиграмма на литр. Сам депутат от комментариев URA.RU отказался. В аппарате горсовета отметили, что никаких официальных бумаг из правоохранительных органов не получали. Беловолова охарактеризовали положительно: заседания посещает исправно, с избирателями работает. В качестве депутата работает первый созыв — избрался в 2020 году.

В горсовете добавили, что Беловолов поднял школу: на средства федерального проекта отремонтировал помещения, обновил систему отопления, на средства инвестора реализовал крупный инициативный проект. Помогает собирать гуманитарную помощь для СВО. Парламентарий является участником Совета отцов, воспитывает малолетних детей. В пресс-службе управления ГАИ по региону инцидент подтвердили, не уточнив виновника.

«В Катав-Ивановске экипаж ДПС остановил автомобиль, у водителя которого подтвердилось состояние опьянения. В отношении него составили административный протокол. Мужчину отстранили от управления, машину передали вписанному в полис ОСАГО лицу. По административным правонарушениям, предусматривающим лишение права управления автотранспортом, решение принимается судами», — заявили URA.RU в Госавтоинспекции.

По данным собеседника информагентства, вопросы к Беловолову возникли не в первый раз. Его дважды останавливали, подтверждая нахождение за рулем в пьяном виде. После второго инцидента лишали водительских прав. Документ о назначении административного наказания URA.RU нашло в базе судебного участка № 1 Катав-Ивановска.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу управления ГАИ по региону. Ответ будет опубликован после получения.

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Депутата Катав-Ивановского горсовета (Челябинская область) и директора школы № 4 Павла Беловолова обвинили в управлении автомобилем в пьяном виде. Как стало известно URA.RU , инцидент произошел 10 апреля. «В Катав-Ивановске по путь на работу сотрудники ГАИ остановили автомобиль под управлением Беловолова. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало 0,92 миллиграмма на литр», — рассказал источник URA.RU на условиях анонимности. При этом допустимая норма составляет не более 0,16 миллиграмма на литр. Сам депутат от комментариев URA.RU отказался. В аппарате горсовета отметили, что никаких официальных бумаг из правоохранительных органов не получали. Беловолова охарактеризовали положительно: заседания посещает исправно, с избирателями работает. В качестве депутата работает первый созыв — избрался в 2020 году. В горсовете добавили, что Беловолов поднял школу: на средства федерального проекта отремонтировал помещения, обновил систему отопления, на средства инвестора реализовал крупный инициативный проект. Помогает собирать гуманитарную помощь для СВО. Парламентарий является участником Совета отцов, воспитывает малолетних детей. В пресс-службе управления ГАИ по региону инцидент подтвердили, не уточнив виновника. «В Катав-Ивановске экипаж ДПС остановил автомобиль, у водителя которого подтвердилось состояние опьянения. В отношении него составили административный протокол. Мужчину отстранили от управления, машину передали вписанному в полис ОСАГО лицу. По административным правонарушениям, предусматривающим лишение права управления автотранспортом, решение принимается судами», — заявили URA.RU в Госавтоинспекции. По данным собеседника информагентства, вопросы к Беловолову возникли не в первый раз. Его дважды останавливали, подтверждая нахождение за рулем в пьяном виде. После второго инцидента лишали водительских прав. Документ о назначении административного наказания URA.RU нашло в базе судебного участка № 1 Катав-Ивановска. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу управления ГАИ по региону. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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