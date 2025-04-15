На пересечении Труда и Российской в Челябинске до сентября закроют движение

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Движение ограничат для проведения ремонтных работ
Движение ограничат для проведения ремонтных работ Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Труда, Российская и Карла Маркса до 30 сентября поэтапно будет перекрыто движение для транспорта, в том числе трамваев. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«В связи с прокладкой трубопровода канализации в Центральном районе города Челябинска будет ограничено движение транспорта и прекращено движение трамваев. Движение будет ограничено в три этапа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На первом этапе ограничат проезд по улице Российской от дома №161 до дома №21 по улице Труда с 12 апреля по 17 мая. На втором этапе ограничение коснется участка по улице Российской в районе дома № 128, также перестанут ходить трамваи по улице Российской на участке от улицы Труда до улицы Карла Маркса. Ограничение будет действовать с 17 по 24 мая.

На третьем этапе ограничение введут для транспорта по четной стороне по улице Российской от пересечения с улицей Труда до дома № 40 по улице Труда. Здесь проезд закроют с 24 мая по 30 сентября. Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать маршрут и пути объезда.

В Челябинске ранее на проспекте Победы перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной на два года. Здесь начался очередной этап строительства метротрама. Что сейчас происходит на объекте — в репортаже на URA.RU.

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В Челябинске на пересечении улиц Труда, Российская и Карла Маркса до 30 сентября поэтапно будет перекрыто движение для транспорта, в том числе трамваев. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. «В связи с прокладкой трубопровода канализации в Центральном районе города Челябинска будет ограничено движение транспорта и прекращено движение трамваев. Движение будет ограничено в три этапа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. На первом этапе ограничат проезд по улице Российской от дома №161 до дома №21 по улице Труда с 12 апреля по 17 мая. На втором этапе ограничение коснется участка по улице Российской в районе дома № 128, также перестанут ходить трамваи по улице Российской на участке от улицы Труда до улицы Карла Маркса. Ограничение будет действовать с 17 по 24 мая. На третьем этапе ограничение введут для транспорта по четной стороне по улице Российской от пересечения с улицей Труда до дома № 40 по улице Труда. Здесь проезд закроют с 24 мая по 30 сентября. Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать маршрут и пути объезда. В Челябинске ранее на проспекте Победы перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной на два года. Здесь начался очередной этап строительства метротрама. Что сейчас происходит на объекте — в репортаже на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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