Задержанного силовиками челябинского бизнесмена отпустили после допроса домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Константина Жаботинского отпустили после допроса домой
Константина Жаботинского отпустили после допроса домой Фото:

Экс-директора компании «ЮжУралАвтобан» Константина Жаботинского, задержанного 18 апреля в рамках уголовных дел министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, отпустили после допроса домой. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах и подтвердила супруга Юлия Жаботинская.

«Ситуация стала неожиданностью для нашей семьи. Слухи о задержании опровергнуты, Константин был допрошен в качестве свидетеля. Сейчас он находится дома. Мы вместе с командой продолжаем активную подготовку к гала-концерту премии „Андрюша“, которая является нашим ключевым благотворительным мероприятием. Мы приглашаем всех поддержать наше событие, которое состоится 24 апреля в „МТС Live Холл“», — рассказала URA.RU Юлия Жаботинская.

Жаботинского силовики задержали утром. Из дома его увезли на допрос. Также были задержаны первый замначальника правового управления миндора региона Станислав Куликов, его предшественник Алексей Плюта и действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева. Плюту увезли из его квартиры рано утром.

«Отпустили после допроса. По делу проходит свидетелем», — пояснил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Всех четверых задержали в рамках расследования уголовного дела по делу о хищении нескольких миллиардов рублей с дорожных контрактов. По этому делу ранее были действующий министр Алексей Нечаев, экс-глава миндора региона Дмитрий Микулик, а также бывшие топ-менеджеры «ЮжУралАвтобана» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Нечаев, Микулик, Зырянов и Зарипов этапированы в Москву и находятся в одном из московских СИЗО.

Жаботинский руководил «ЮжУралАвтобаном» с января 2015 по февраль 2016 года. Сейчас он занимается бизнесом. В Челябинске известен как один из создателей благотворительного фонда «Андрюша», названного в чего его погибшего сына. Фонд поддерживает одаренных детей. 24 апреля должен состояться очередной галла-концерт в честь награждения лауреатов и членов «Золотого фонда» Премии «АНДРЮША-2025».

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Экс-директора компании «ЮжУралАвтобан» Константина Жаботинского, задержанного 18 апреля в рамках уголовных дел министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, отпустили после допроса домой. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах и подтвердила супруга Юлия Жаботинская. «Ситуация стала неожиданностью для нашей семьи. Слухи о задержании опровергнуты, Константин был допрошен в качестве свидетеля. Сейчас он находится дома. Мы вместе с командой продолжаем активную подготовку к гала-концерту премии „Андрюша“, которая является нашим ключевым благотворительным мероприятием. Мы приглашаем всех поддержать наше событие, которое состоится 24 апреля в „МТС Live Холл“», — рассказала URA.RU Юлия Жаботинская. Жаботинского силовики задержали утром. Из дома его увезли на допрос. Также были задержаны первый замначальника правового управления миндора региона Станислав Куликов, его предшественник Алексей Плюта и действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева. Плюту увезли из его квартиры рано утром. «Отпустили после допроса. По делу проходит свидетелем», — пояснил URA.RU источник в правоохранительных органах. Всех четверых задержали в рамках расследования уголовного дела по делу о хищении нескольких миллиардов рублей с дорожных контрактов. По этому делу ранее были действующий министр Алексей Нечаев, экс-глава миндора региона Дмитрий Микулик, а также бывшие топ-менеджеры «ЮжУралАвтобана» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Нечаев, Микулик, Зырянов и Зарипов этапированы в Москву и находятся в одном из московских СИЗО. Жаботинский руководил «ЮжУралАвтобаном» с января 2015 по февраль 2016 года. Сейчас он занимается бизнесом. В Челябинске известен как один из создателей благотворительного фонда «Андрюша», названного в чего его погибшего сына. Фонд поддерживает одаренных детей. 24 апреля должен состояться очередной галла-концерт в честь награждения лауреатов и членов «Золотого фонда» Премии «АНДРЮША-2025».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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