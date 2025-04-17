В деле директора челябинского МУП «Коммет» Кочнева появился новый эпизод

В уголовном деле директора челябинского МУП «Коммет» Сергея Кочнева появился новый эпизод. К обвинениям в мошенничестве добавили злоупотребление должностными полномочиями, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
«Установлено, что должностное лицо, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, с целью приобретения личной выгоды имущественного характера, в период с мая 2024-го по февраль 2025 года распорядился о премировании ряда сотрудников предприятия, завысив суммы премий. В свою очередь, часть этих денег последние должны были передать директору, которыми он распорядился по своему усмотрению», — поделились деталями в пресс-службе УФСБ по региону.
В отношении Кочнева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование по делу продолжается.
Кочнев был задержан сотрудниками УФСБ в середине февраля. Вместе с ним под следствие попал его заместитель Владимир Горошко. Предварительно, фигуранты дела заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техобслуживание имущественного комплекса предприятия, которое в момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты деньги возвращались заказчику.
Кочнев был отправлен в СИЗО на следующий день после задержания. Горошко же после допроса был отпущен и переведен в статус свидетеля. Но через несколько недель к нему вновь возникли вопросы. У следствия появились данные, что именно он был организатором мошеннической схемы. В итоге мужчину отправили в СИЗО вслед за директором.
Адвокат Горошко Михаил Кириенко уверен, что Кочнев оговорил его подзащитного. В разговоре с URA.RU он заявил, что директор учреждения изменил свои показания, тем самым подведя подчиненного под статью.
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