26 февраля 2025

Начальник подставляет подчиненных: в деле о хищении в челябинском МУП появился новый поворот

Замдиректора челябинского МУП «Коммет» Горошко подставил его начальник
© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие должно разобраться в ситуации
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В деле о мошенничестве в МУП «Коммет» Челябинска появился новый поворот: директор предприятия Сергей Кочнев своими показаниями подводит под статью своего заместителя в лице Владимира Горошко. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил адвокат Горошко — Михаил Кириенко.

«12 февраля в жилище моего доверителя был проведен обыск. После этого он был допрошен в качестве свидетеля и вопросов к нему не было до позавчера. Ситуация поменялась, когда Кочнев, возможно, под какими-то факторами начал корректировать свои пояснения. Мы с ними не согласны. У нас есть подтверждения, что Кочнев сообщает недостоверную информацию», — сообщил URA.RU Кириенко.

По словам Кириенко, со дня начала следственных мероприятий его доверитель согласился помогать следствию. Он всегда давал полные, подробные показания и продолжает это делать. Защитник назвал выводы следствия о том, что его доверитель возглавил мошенническую схему, преждевременными и необоснованными.

«Горошко не знал подрядчиков, с ними не взаимодействовал, акты приемки не готовил и не подписывал, так как это не входило в его полномочия. Из имеющихся в нашем распоряжении документов следствия не усматривается, что Горошко мог или выполнял указанные следствием действия по некой организации», — добавил Кириенко.

Сотрудники УФСБ по региону нагрянули в МУП «Коммет» 12 февраля. Тогда в следственный отдел забрали директора и его заместителя. По версии следствия, действуя группой они заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику.

На следующий день после задержания Кочнева отправили в СИЗО. Горошко отправился следом 26 февраля. По версии следствия, он выступил в качестве организатора преступной схемы

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В деле о мошенничестве в МУП «Коммет» Челябинска появился новый поворот: директор предприятия Сергей Кочнев своими показаниями подводит под статью своего заместителя в лице Владимира Горошко. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил адвокат Горошко — Михаил Кириенко. «12 февраля в жилище моего доверителя был проведен обыск. После этого он был допрошен в качестве свидетеля и вопросов к нему не было до позавчера. Ситуация поменялась, когда Кочнев, возможно, под какими-то факторами начал корректировать свои пояснения. Мы с ними не согласны. У нас есть подтверждения, что Кочнев сообщает недостоверную информацию», — сообщил URA.RU Кириенко. По словам Кириенко, со дня начала следственных мероприятий его доверитель согласился помогать следствию. Он всегда давал полные, подробные показания и продолжает это делать. Защитник назвал выводы следствия о том, что его доверитель возглавил мошенническую схему, преждевременными и необоснованными. «Горошко не знал подрядчиков, с ними не взаимодействовал, акты приемки не готовил и не подписывал, так как это не входило в его полномочия. Из имеющихся в нашем распоряжении документов следствия не усматривается, что Горошко мог или выполнял указанные следствием действия по некой организации», — добавил Кириенко. Сотрудники УФСБ по региону нагрянули в МУП «Коммет» 12 февраля. Тогда в следственный отдел забрали директора и его заместителя. По версии следствия, действуя группой они заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику. На следующий день после задержания Кочнева отправили в СИЗО. Горошко отправился следом 26 февраля. По версии следствия, он выступил в качестве организатора преступной схемы
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