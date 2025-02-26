Начальник подставляет подчиненных: в деле о хищении в челябинском МУП появился новый поворот

В деле о мошенничестве в МУП «Коммет» Челябинска появился новый поворот: директор предприятия Сергей Кочнев своими показаниями подводит под статью своего заместителя в лице Владимира Горошко. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил адвокат Горошко — Михаил Кириенко.
«12 февраля в жилище моего доверителя был проведен обыск. После этого он был допрошен в качестве свидетеля и вопросов к нему не было до позавчера. Ситуация поменялась, когда Кочнев, возможно, под какими-то факторами начал корректировать свои пояснения. Мы с ними не согласны. У нас есть подтверждения, что Кочнев сообщает недостоверную информацию», — сообщил URA.RU Кириенко.
По словам Кириенко, со дня начала следственных мероприятий его доверитель согласился помогать следствию. Он всегда давал полные, подробные показания и продолжает это делать. Защитник назвал выводы следствия о том, что его доверитель возглавил мошенническую схему, преждевременными и необоснованными.
«Горошко не знал подрядчиков, с ними не взаимодействовал, акты приемки не готовил и не подписывал, так как это не входило в его полномочия. Из имеющихся в нашем распоряжении документов следствия не усматривается, что Горошко мог или выполнял указанные следствием действия по некой организации», — добавил Кириенко.
Сотрудники УФСБ по региону нагрянули в МУП «Коммет» 12 февраля. Тогда в следственный отдел забрали директора и его заместителя. По версии следствия, действуя группой они заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику.
На следующий день после задержания Кочнева отправили в СИЗО. Горошко отправился следом 26 февраля. По версии следствия, он выступил в качестве организатора преступной схемы
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