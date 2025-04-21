Чиновницу правительства ХМАО подвела память на суде по делу экс-главы PR-кошелька властей

Чиновница из ХМАО дала показания по делу экс-главы «Открытого региона»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница правительства дала показания по делу экс-главы «Открытого региона»
Чиновница правительства дала показания по делу экс-главы «Открытого региона» Фото:

Замдиректора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Мария Орлова выступила свидетелем в Ханты-Мансийском районном суде по делу экс-руководителя «Открытого региона» Оксаны Макеевой. Чиновница не смогла дать четкие ответы на вопросы подсудимой и ее защиты, передает журналист URA.RU из зала заседания.

«Согласно обвинению, я, Макеева, директор „Открытого региона“, похитила все деньги, которые предназначались на организацию мероприятий (викторин, приуроченных к выборам 2018 года — прим. URA.RU), на организацию пункта приема анкет и многое другое. Вы считаете, реально было провести викторину бесплатно?», — спросила подсудимая Макеева у свидетеля.

Орлова в свою очередь ответила, что так не считает. Однако «не может дать оценку объемам потраченных средств». Чиновница в 2018 году (период выборов и инкриминируемых Макеевой преступлений) работала начальником административно-правового управления департамента. По ее словам, курировала юридическую, кадровую, организационную и финансовую деятельность. В том числе работу «Открытого региона» как подведомственной правительству организации.

Адвокат Александр Гусельников ходатайствовал исследовать на суде письма, изъятые из почтового ящика подсудимой во время следствия — переписка между Макеевой, Орловой и другими должностными лицами и подрядчиками, связанными с проведением викторины. При этом свидетель не могла дать внятных ответов на вопросы адвоката касательно содержания писем, в том числе тех, где пересылалась смета на проведение викторины.

«На все вопросы свидетель говорит „я не знаю“. Макееву обвиняют в нецелевом расходовании денежных средств. Мы предоставляем сведения о том, что все расходы контролировались правительством Югры. [Свидетель] сидит и говорит „я не знаю“. А как это устанавливать? Вот, к примеру, есть документ, который направляется вам, где указана заявка на согласование. Вы говорите „я не знаю“, — заявил адвокат по итогам рассмотрения доказательств.

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Замдиректора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Мария Орлова выступила свидетелем в Ханты-Мансийском районном суде по делу экс-руководителя «Открытого региона» Оксаны Макеевой. Чиновница не смогла дать четкие ответы на вопросы подсудимой и ее защиты, передает журналист URA.RU из зала заседания. «Согласно обвинению, я, Макеева, директор „Открытого региона“, похитила все деньги, которые предназначались на организацию мероприятий (викторин, приуроченных к выборам 2018 года — прим. URA.RU), на организацию пункта приема анкет и многое другое. Вы считаете, реально было провести викторину бесплатно?», — спросила подсудимая Макеева у свидетеля. Орлова в свою очередь ответила, что так не считает. Однако «не может дать оценку объемам потраченных средств». Чиновница в 2018 году (период выборов и инкриминируемых Макеевой преступлений) работала начальником административно-правового управления департамента. По ее словам, курировала юридическую, кадровую, организационную и финансовую деятельность. В том числе работу «Открытого региона» как подведомственной правительству организации. Адвокат Александр Гусельников ходатайствовал исследовать на суде письма, изъятые из почтового ящика подсудимой во время следствия — переписка между Макеевой, Орловой и другими должностными лицами и подрядчиками, связанными с проведением викторины. При этом свидетель не могла дать внятных ответов на вопросы адвоката касательно содержания писем, в том числе тех, где пересылалась смета на проведение викторины. «На все вопросы свидетель говорит „я не знаю“. Макееву обвиняют в нецелевом расходовании денежных средств. Мы предоставляем сведения о том, что все расходы контролировались правительством Югры. [Свидетель] сидит и говорит „я не знаю“. А как это устанавливать? Вот, к примеру, есть документ, который направляется вам, где указана заявка на согласование. Вы говорите „я не знаю“, — заявил адвокат по итогам рассмотрения доказательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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