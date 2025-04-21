«Обидно бывает»: главная женщина свердловской политики рассказала о предательстве. Видео

Спикер свердловского заксо Бабушкина дала откровенное интервью ОТВ

22 апреля 2025 в 08:53 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина руководит заксобранием больше 13 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина призналась, что сталкивается с предательством в политике, реагирует на него «философски». Ее откровенный разговор с директором ОТВ и «Четвертого канала» Элеонорой Расуловой свердловчане увидят вечером 22 апреля. Но некоторые кадры оказались в распоряжении URA.RU уже сейчас. Бабушкина стала героиней проекта «Один день», который Расулова запустила с целью раскрыть ярких представителей истеблишмента с неформальной стороны — какими их еще не видели. За последние несколько недель были уже показаны портретные интервью с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, ректором УрФУ Виктором Кокшаровым и митрополитом Евгением (Кульбергом). Даже по коротким фрагментам выпуска видно, что Бабушкина приняла правила игры, на вопросы старалась отвечать искренне. — А вы с таким человеческим качеством, как предательство, сталкивались? Ведь в политике невозможно [без этого], — поинтересовалась Расулова. — Конечно. И сталкиваюсь, — поделилась спикер. — И как вы с этим справляетесь? Принимаете, не принимаете, негодуете? Может, какой-то совет дадите начинающим политикам? — Вы знаете, начинающие политики больше всего и грешат этим. В душе, безусловно, мне удивительно и обидно бывает, [как и] каждому человеку, наверное. Но я к этому философски отношусь. Я прекрасно понимаю, что от меня не все зависит, а может быть, многое не зависит. Поэтому моя задача — работать и быть эффективной. А уж там избиратели решат. Общеизвестно, что Бабушкина — очень строгий и требовательный руководитель. Скрывать это от Расуловой и ее аудитории она не стала: «У меня есть плохое качество. Я делаю замечания». «Вы считаете это плохим качеством?» — удивилась Расулова. «Ну те, кого я критикую, считают это плохим качеством», — посмеялась Бабушкина. А еще она постаралась развеять популярный миф, что депутаты ничего не делают. «Я однажды в большой аудитории, встречаясь с избирателями, услышала: „Чем вы там занимаетесь? Да ничем вы там не занимаетесь. Лучше эти деньги потратить на помощь кому-то“. Я тогда говорю: „Как вы думаете, можно на улицах города передвигаться безопасно, без правил дорожного движения, без светофоров?“ Они говорят: „Нет, а при чем здесь это?“ Я говорю: „Ну вот законы эти [которые мы принимаем] — те же правила дорожного движения“», — пересказала председатель заксо. Интервью покажут в 20:30 на ОТВ. Оно записывалось зимой несколько дней — рано утром и поздно вечером. Чтобы сформировать у зрителей ощущение, будто с героем они проживают один день. Прямо сейчас также готовятся выпуски со спикером думы Екатеринбурга Анной Гурарий, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и ректором УГМУ Ольгой Ковтун. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина призналась, что сталкивается с предательством в политике, реагирует на него «философски». Ее откровенный разговор с директором ОТВ и «Четвертого канала» Элеонорой Расуловой свердловчане увидят вечером 22 апреля. Но некоторые кадры оказались в распоряжении URA.RU уже сейчас. Бабушкина стала героиней проекта «Один день», который Расулова запустила с целью раскрыть ярких представителей истеблишмента с неформальной стороны — какими их еще не видели. За последние несколько недель были уже показаны портретные интервью с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, ректором УрФУ Виктором Кокшаровым и митрополитом Евгением (Кульбергом). Даже по коротким фрагментам выпуска видно, что Бабушкина приняла правила игры, на вопросы старалась отвечать искренне. — А вы с таким человеческим качеством, как предательство, сталкивались? Ведь в политике невозможно [без этого], — поинтересовалась Расулова. — Конечно. И сталкиваюсь, — поделилась спикер. — И как вы с этим справляетесь? Принимаете, не принимаете, негодуете? Может, какой-то совет дадите начинающим политикам? — Вы знаете, начинающие политики больше всего и грешат этим. В душе, безусловно, мне удивительно и обидно бывает, [как и] каждому человеку, наверное. Но я к этому философски отношусь. Я прекрасно понимаю, что от меня не все зависит, а может быть, многое не зависит. Поэтому моя задача — работать и быть эффективной. А уж там избиратели решат. Общеизвестно, что Бабушкина — очень строгий и требовательный руководитель. Скрывать это от Расуловой и ее аудитории она не стала: «У меня есть плохое качество. Я делаю замечания». «Вы считаете это плохим качеством?» — удивилась Расулова. «Ну те, кого я критикую, считают это плохим качеством», — посмеялась Бабушкина. А еще она постаралась развеять популярный миф, что депутаты ничего не делают. «Я однажды в большой аудитории, встречаясь с избирателями, услышала: „Чем вы там занимаетесь? Да ничем вы там не занимаетесь. Лучше эти деньги потратить на помощь кому-то“. Я тогда говорю: „Как вы думаете, можно на улицах города передвигаться безопасно, без правил дорожного движения, без светофоров?“ Они говорят: „Нет, а при чем здесь это?“ Я говорю: „Ну вот законы эти [которые мы принимаем] — те же правила дорожного движения“», — пересказала председатель заксо. Интервью покажут в 20:30 на ОТВ. Оно записывалось зимой несколько дней — рано утром и поздно вечером. Чтобы сформировать у зрителей ощущение, будто с героем они проживают один день. Прямо сейчас также готовятся выпуски со спикером думы Екатеринбурга Анной Гурарий, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и ректором УГМУ Ольгой Ковтун.