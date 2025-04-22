Глава Минобороны Белоусов наградил свердловского депутата, делающего дроны. Фото

Вячеслав Брозовский получил от военных медаль участника СВО

22 апреля 2025 в 14:59 Размер текста - 17 +

Вячеслав Брозовский был в зоне спецоперации 20 раз Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) получил медаль Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Передал ее политику врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Это произошло прямо на заседании парламента, передает корреспондент URA.RU. Приказ о награждении Брозовского подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Мы с ним общаемся, он серьезно помогает нашим ребятам», — объяснил награждение Брозовского Глушенков. Новость по теме Свердловские депутаты уехали на фронт — помогать в битве за Покровск и Часов Яр. Фото Недавно Брозовский вернулся из очередной гуманитарной миссии в зоне проведения СВО. В общей сложности у него было уже 20 таких поездок, в ДНР, ЛНР и Запорожской области он провел 118 дней. За это время Брозовский передал военным более четырех тысяч различных беспилотников (в 2024-м при его участии стали производиться дроны Zanoza), 107 автомобилей, мотоциклов и квадроциклов, 43000 квадратных метров маскировочных сетей, запасные части для автомобилей, строительные материалы для обустройства блиндажей и многое другое. Всего Брозовским лично доставлено в зону проведения СВО около 200 тонн грузов. Дмитрий Глушенков и Вячеслав Брозовский Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) получил медаль Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Передал ее политику врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Это произошло прямо на заседании парламента, передает корреспондент URA.RU. Приказ о награждении Брозовского подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Мы с ним общаемся, он серьезно помогает нашим ребятам», — объяснил награждение Брозовского Глушенков. Недавно Брозовский вернулся из очередной гуманитарной миссии в зоне проведения СВО. В общей сложности у него было уже 20 таких поездок, в ДНР, ЛНР и Запорожской области он провел 118 дней. За это время Брозовский передал военным более четырех тысяч различных беспилотников (в 2024-м при его участии стали производиться дроны Zanoza), 107 автомобилей, мотоциклов и квадроциклов, 43000 квадратных метров маскировочных сетей, запасные части для автомобилей, строительные материалы для обустройства блиндажей и многое другое. Всего Брозовским лично доставлено в зону проведения СВО около 200 тонн грузов.