Глава Минобороны Белоусов наградил свердловского депутата, делающего дроны. Фото

Вячеслав Брозовский получил от военных медаль участника СВО
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург , зубарев михаил, брозовский вячеслав
Вячеслав Брозовский был в зоне спецоперации 20 раз Фото:

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) получил медаль Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Передал ее политику врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Это произошло прямо на заседании парламента, передает корреспондент URA.RU.

Приказ о награждении Брозовского подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Мы с ним общаемся, он серьезно помогает нашим ребятам», — объяснил награждение Брозовского Глушенков.

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Недавно Брозовский вернулся из очередной гуманитарной миссии в зоне проведения СВО. В общей сложности у него было уже 20 таких поездок, в ДНР, ЛНР и Запорожской области он провел 118 дней.

За это время Брозовский передал военным более четырех тысяч различных беспилотников (в 2024-м при его участии стали производиться дроны Zanoza), 107 автомобилей, мотоциклов и квадроциклов, 43000 квадратных метров маскировочных сетей, запасные части для автомобилей, строительные материалы для обустройства блиндажей и многое другое. Всего Брозовским лично доставлено в зону проведения СВО около 200 тонн грузов.

Дмитрий Глушенков и Вячеслав Брозовский
Дмитрий Глушенков и Вячеслав Брозовский
Фото:

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Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX) получил медаль Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции». Передал ее политику врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Это произошло прямо на заседании парламента, передает корреспондент URA.RU. Приказ о награждении Брозовского подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Мы с ним общаемся, он серьезно помогает нашим ребятам», — объяснил награждение Брозовского Глушенков. Недавно Брозовский вернулся из очередной гуманитарной миссии в зоне проведения СВО. В общей сложности у него было уже 20 таких поездок, в ДНР, ЛНР и Запорожской области он провел 118 дней. За это время Брозовский передал военным более четырех тысяч различных беспилотников (в 2024-м при его участии стали производиться дроны Zanoza), 107 автомобилей, мотоциклов и квадроциклов, 43000 квадратных метров маскировочных сетей, запасные части для автомобилей, строительные материалы для обустройства блиндажей и многое другое. Всего Брозовским лично доставлено в зону проведения СВО около 200 тонн грузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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