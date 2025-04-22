На помощницу тюменского депутата напали с оружием в московском отеле

В московской гостинице «Восход» 21 апреля произошло ЧП — 22-летний Алим Орков в неадекватном состоянии ворвался в один из номеров, где находились женщина и ребенок. Позже выяснилось, что в номере жила помощник депутата Тюменской областной думы Юрия Баранчука — Елена Черкашина, следует из публикации SHOT.
«В номере, в который изначально ворвался Орков, находилась сотрудница Тюменской областной думы Елена Ч. Женщине удалось уговорить Алима выйти из ее номера, после чего тот устроил стрельбу в коридоре. А когда его приехали задерживать полицейские, напал на одного из них с ножом, но ранить не сумел», — сказано в публикации telegram-канала. Нападавшему может грозить до 10 лет колонии.
Начальник Елены Черкашиной — депутат Юрий Баранчук — узнал о происшествии от корреспондента URA.RU. Он рассказал, что созванивался с помощницей утром 23 апреля по рабочим вопросам — она не упоминала о ЧП и была спокойна. С прошлой недели она находится в отпуске.
«Они сейчас дома, живые здоровые, это я понял из разговора с Еленой Николаевной. Ничего мне не сказала — это подтверждает твердость ее характера. Она очень честная ответственная, пунктуальная, коммуникабельная. Видимо, проявила твердость характера», — отметил Юрий Баранчук.
Как ранее сообщало URA.RU, ЧП в московской гостинице «Восход» произошло в первой половине дня 21 апреля. Женщина и ребенок, к которым ворвался нападавший, отделались испугом.
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