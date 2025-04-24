Генерал Попов стихами отреагировал на приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попов прочитал стихотворение о маяке после приговора
Попов прочитал стихотворение о маяке после приговора Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший генерал-майор Иван Попов прочитал стих в ответ на приговор о пяти годах колонии общего режима, штрафе и лишении воинского звания. Видео публикуют telegram-каналы.

«И даже когда шторм / Вздымает толщи воды, / Помни, маяк — это ты», — произнес Иван Попов на видео, которое публикует telegram-канал Mash. Отмечается, что также бывший генерал-майор поблагодарил пришедших поддержать его людей.

Ранее стало известно, что Тамбовский военный суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы, штрафу в 800 тысяч рублей и лишил его звания за мошенничество и служебном подлоге. Его признали причастным к хищению 1,7 тонны изделий металлопроката, которые должны были пойти на гумпомощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший генерал-майор Иван Попов прочитал стих в ответ на приговор о пяти годах колонии общего режима, штрафе и лишении воинского звания. Видео публикуют telegram-каналы. «И даже когда шторм / Вздымает толщи воды, / Помни, маяк — это ты», — произнес Иван Попов на видео, которое публикует telegram-канал Mash. Отмечается, что также бывший генерал-майор поблагодарил пришедших поддержать его людей. Ранее стало известно, что Тамбовский военный суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы, штрафу в 800 тысяч рублей и лишил его звания за мошенничество и служебном подлоге. Его признали причастным к хищению 1,7 тонны изделий металлопроката, которые должны были пойти на гумпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...