Генерал Попов стихами отреагировал на приговор

Бывший генерал-майор Иван Попов прочитал стих в ответ на приговор о пяти годах колонии общего режима, штрафе и лишении воинского звания. Видео публикуют telegram-каналы.
«И даже когда шторм / Вздымает толщи воды, / Помни, маяк — это ты», — произнес Иван Попов на видео, которое публикует telegram-канал Mash. Отмечается, что также бывший генерал-майор поблагодарил пришедших поддержать его людей.
Ранее стало известно, что Тамбовский военный суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы, штрафу в 800 тысяч рублей и лишил его звания за мошенничество и служебном подлоге. Его признали причастным к хищению 1,7 тонны изделий металлопроката, которые должны были пойти на гумпомощь.
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