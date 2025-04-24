Генерала Попова лишили звания и свободы за мошенничество

Суд приговорил бывшего командующего 58-й гвардейской армии Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима за мошенничество и служебный подлог. Помимо лишения свободы и воинского звания, он должен выплатить штраф в 800 тысяч рублей, об этом сообщает Следственный комитет.
«Иван Попов осужден на 5 лет колонии общего режима за мошенничество и служебный подлог», — говорится в telegram-канале СК. По данным следствия, Попов причастен к хищению 1,7 тонн изделий металлопроката, который должен был быть использован для гуманитарной помощи. Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге. Свою вину Попов не признал.
Вторым фигурантом дела стал бизнесмен Сергей Моисеев. Его также признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к 4 годам колонии, сообщил ТАСС. Агентство сообщило, что бизнесмену в качестве дополнительного наказания был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.