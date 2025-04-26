«Я никого не звала»: Волочкова — о свадьбе дочери в Санкт-Петербурге

Балерина Анастасия Волочкова в эти минуты заканчивает приготовления к свадьбе 19-летней дочери Ариадны. Торжественное событие состоится в 16 часов по московскому времени в Тронном зале Особняка Мясникова в Санкт-Петербурге. Счастливая звездная мама в разговоре с URA.RU поделилась деталями торжества.
«Свадьба будет закрытой, я никого не приглашала, звездных друзей в том числе. Торжество состоится и без журналистов, я им разрешила только у парадной лестницы постоять. Я сама все организовываю, приглашено 27 человек», — пояснила балерина.
Волочкова рассказала, что дочь и ее жених уже успели тайно обвенчаться. Святое таинство также прошло в Санкт-Петербурге в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины на Невском проспекте. Само же свадебное торжество пройдет в стилистике «Великого Гэтсби» — так решила сама невеста.
Анастасия с нетерпением ждет главного события в жизни дочери. Все эти последние недели перед свадьбой сопровождались не только приятными хлопотами по подготовке, но и скандалами. Нынешняя жена Игоря Вдовина — бывшего Волочковой — уверяла общественность, что свадьба Ариадны не состоится.
На заявления Елены Николаевой бывшая прима Большого театра справедливо возмущалась в разговоре с нами: «А какое отношение она в принципе имеет к моей дочери? Эта тетя занимается самопиаром на имени Волочковой», — негодовала Анастасия. На сам праздник Николаева и Вдовин не приглашены.
Ариадна — единственная дочь Волочковой. Родители девушки после расставания не сохранили даже дружеские отношения, однако с отцом Ариадна до недавних пор не только общалась, но и жила. Сейчас дочь Волочковой снимает квартиру со своим будущим мужем.
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