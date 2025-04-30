Появилось видео, как легковушка влетела в «Магнит» в Екатеринбурге

Появилось видео, как автомобиль «Лада-2107» въехал в магазин «Магнит» в Екатеринбурге на ВИЗе. Кадрами аварии поделились в Госавтоинспекции региона.
Необычное ДТП случилось утром 30 апреля на улице Кирова, 33. Судя по видео, тюнингованное авто почти наполовину скрылось в проходе, который предназначен для посетителей.
Владелец отечественной легковушки назвал случившееся «восстанием машин». По его словам, машина тронулась самостоятельно как только он вышел и заглушил ее. Автомобиль практически не пострадал, только слегка помялся бампер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!