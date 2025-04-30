Появилось видео, как легковушка влетела в «Магнит» в Екатеринбурге

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ДТП произошло на улице Кирова, 33
ДТП произошло на улице Кирова, 33 Фото:

Появилось видео, как автомобиль «Лада-2107» въехал в магазин «Магнит» в Екатеринбурге на ВИЗе. Кадрами аварии поделились в Госавтоинспекции региона.

Необычное ДТП случилось утром 30 апреля на улице Кирова, 33. Судя по видео, тюнингованное авто почти наполовину скрылось в проходе, который предназначен для посетителей.

Владелец отечественной легковушки назвал случившееся «восстанием машин». По его словам, машина тронулась самостоятельно как только он вышел и заглушил ее. Автомобиль практически не пострадал, только слегка помялся бампер.

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Появилось видео, как автомобиль «Лада-2107» въехал в магазин «Магнит» в Екатеринбурге на ВИЗе. Кадрами аварии поделились в Госавтоинспекции региона. Необычное ДТП случилось утром 30 апреля на улице Кирова, 33. Судя по видео, тюнингованное авто почти наполовину скрылось в проходе, который предназначен для посетителей. Владелец отечественной легковушки назвал случившееся «восстанием машин». По его словам, машина тронулась самостоятельно как только он вышел и заглушил ее. Автомобиль практически не пострадал, только слегка помялся бампер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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