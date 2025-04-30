ЛДПР помогла вернуть зарплату сотрудникам предприятия в Челябинске

01 мая 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Виталий Пашин заявил о нарушениях трудового законодательства в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Челябинской области Виталий Пашин помог защитить нарушенные трудовые права работников челябинского ООО «Просто кухня». Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЛДПР. «К Пашину обратились трое бывших сотрудников предприятия „Просто кухня“ с жалобой. Людям регулярно задерживали зарплату, а при увольнении не выплатили соответствующих компенсаций. Виталий Пашин направил запрос в областную прокуратуру. По итогам прокурорской проверки установлены факты ненадлежащего оформления трудовых отношений, отсутствие окончательного расчета сотрудников при их увольнении и невыплата компенсаций за несвоевременное начисление заработной платы», ? сообщили в реготделении партии. По словам Пашина, в отношении директора предприятия «Просто кухня» возбуждено дело об административном правонарушении. Также Пашин отметил, что, к сожалению, задержки выплат заработной платы на этом предприятии ? случай не единичный. «Увы, подобные нарушения являются общей проблемой для Челябинской области. По итогам 2024 года в нашем регионе общая сумма выплат задержанной челябинцам зарплаты превысила 125 миллионов рублей. Благодаря вмешательству надзорных органов без малого три тысячи работников сумели получить положенные выплаты», ? сообщил Виталий Пашин. Защита прав трудящихся ? одна из главных задач ЛДПР, подчеркнул депутат. Он напомнил: актив и председатель партии Леонид Слуцкий постоянно выступают с инициативами, направленными на формирование прозрачных и основанных на справедливости отношений работников с работодателями. Это и повышение МРОТ, и защита интересов людей, работающих удаленно, и противодействие нелегальным увольнениям и невыплатам зарплаты. Проблема с зарплатными долгами характерна не только для регионов Урала, но для многих других российских субъектов. На этом акцентировал внимание эксперт комитета Госдумы по труду Кирилл Усманов. «По данным Роструда, за прошлый год количество обращений граждан по данному вопросу в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости выросло более чем на треть и превысило 18 тысяч», ? заявил он. В сложившихся обстоятельствах очевидна необходимость на законодательном уровне усиливать меры воздействия и профилактики, убежден эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Челябинской области Виталий Пашин помог защитить нарушенные трудовые права работников челябинского ООО «Просто кухня». Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЛДПР. «К Пашину обратились трое бывших сотрудников предприятия „Просто кухня“ с жалобой. Людям регулярно задерживали зарплату, а при увольнении не выплатили соответствующих компенсаций. Виталий Пашин направил запрос в областную прокуратуру. По итогам прокурорской проверки установлены факты ненадлежащего оформления трудовых отношений, отсутствие окончательного расчета сотрудников при их увольнении и невыплата компенсаций за несвоевременное начисление заработной платы», ? сообщили в реготделении партии. По словам Пашина, в отношении директора предприятия «Просто кухня» возбуждено дело об административном правонарушении. Также Пашин отметил, что, к сожалению, задержки выплат заработной платы на этом предприятии ? случай не единичный. «Увы, подобные нарушения являются общей проблемой для Челябинской области. По итогам 2024 года в нашем регионе общая сумма выплат задержанной челябинцам зарплаты превысила 125 миллионов рублей. Благодаря вмешательству надзорных органов без малого три тысячи работников сумели получить положенные выплаты», ? сообщил Виталий Пашин. Защита прав трудящихся ? одна из главных задач ЛДПР, подчеркнул депутат. Он напомнил: актив и председатель партии Леонид Слуцкий постоянно выступают с инициативами, направленными на формирование прозрачных и основанных на справедливости отношений работников с работодателями. Это и повышение МРОТ, и защита интересов людей, работающих удаленно, и противодействие нелегальным увольнениям и невыплатам зарплаты. Проблема с зарплатными долгами характерна не только для регионов Урала, но для многих других российских субъектов. На этом акцентировал внимание эксперт комитета Госдумы по труду Кирилл Усманов. «По данным Роструда, за прошлый год количество обращений граждан по данному вопросу в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости выросло более чем на треть и превысило 18 тысяч», ? заявил он. В сложившихся обстоятельствах очевидна необходимость на законодательном уровне усиливать меры воздействия и профилактики, убежден эксперт.