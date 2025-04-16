Как появились известные фейки о Второй Мировой войне

На Западе верят, что СССР оккупировал Прибалтику, хотел напасть на Германию первым
Некоторые популярные заблуждения о Второй Мировой войне зародились в 90-е годы. Почему именно тогда и для чего это было нужно? Рассказываем в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU.
Например, на Западе верят, что СССР оккупировал Прибалтику, хотел напасть на Германию первым и победил фашизм только благодаря помощи американцев. Разбираем эти фейки вместе с историком, смотрите ролик в VK Видео.
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