Как появились известные фейки о Второй Мировой войне

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На Западе верят, что СССР оккупировал Прибалтику, хотел напасть на Германию первым
На Западе верят, что СССР оккупировал Прибалтику, хотел напасть на Германию первым Фото:

Некоторые популярные заблуждения о Второй Мировой войне зародились в 90-е годы. Почему именно тогда и для чего это было нужно? Рассказываем в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU.

Например, на Западе верят, что СССР оккупировал Прибалтику, хотел напасть на Германию первым и победил фашизм только благодаря помощи американцев. Разбираем эти фейки вместе с историком, смотрите ролик в VK Видео.

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Некоторые популярные заблуждения о Второй Мировой войне зародились в 90-е годы. Почему именно тогда и для чего это было нужно? Рассказываем в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU. Например, на Западе верят, что СССР оккупировал Прибалтику, хотел напасть на Германию первым и победил фашизм только благодаря помощи американцев. Разбираем эти фейки вместе с историком, смотрите ролик в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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