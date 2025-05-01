01 мая 2025

Эковолонтеры со всей России посетят Арктические районы ХМАО

В ХМАО пройдет IV всероссийский фестиваль «Арктика, лед тронулся»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 500 эковолонтеров приедут на арктический форум в Югру
Более 500 эковолонтеров приедут на арктический форум в Югру Фото:

Более 500 эковолонтеров со всей страны съедутся в Югру на IV всероссийский фестиваль «Арктика. Лед тронулся». Они обсудят ключевые направления развития северных территорий и посетят арктические районы — Березовский и Белоярский, пишет департамент недропользования и природных ресурсов округа на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«С 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске встретятся более 500 эковолонтеров со всей страны. Участники будут обсуждать и проектировать ключевые направления развития Арктики: экологию, научные исследования, технологии и туризм», — пишет департамент на своей странице в соцсети.

Для участников в эти четыре дня также запланированы сессии, мастер-классы экологические акции. Заявиться на форум могут молодые люди от 14 до 35 лет, регистрация проходит до 27 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 500 эковолонтеров со всей страны съедутся в Югру на IV всероссийский фестиваль «Арктика. Лед тронулся». Они обсудят ключевые направления развития северных территорий и посетят арктические районы — Березовский и Белоярский, пишет департамент недропользования и природных ресурсов округа на своей странице в соцсети «Вконтакте». «С 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске встретятся более 500 эковолонтеров со всей страны. Участники будут обсуждать и проектировать ключевые направления развития Арктики: экологию, научные исследования, технологии и туризм», — пишет департамент на своей странице в соцсети. Для участников в эти четыре дня также запланированы сессии, мастер-классы экологические акции. Заявиться на форум могут молодые люди от 14 до 35 лет, регистрация проходит до 27 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...