Эковолонтеры со всей России посетят Арктические районы ХМАО

Более 500 эковолонтеров со всей страны съедутся в Югру на IV всероссийский фестиваль «Арктика. Лед тронулся». Они обсудят ключевые направления развития северных территорий и посетят арктические районы — Березовский и Белоярский, пишет департамент недропользования и природных ресурсов округа на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«С 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске встретятся более 500 эковолонтеров со всей страны. Участники будут обсуждать и проектировать ключевые направления развития Арктики: экологию, научные исследования, технологии и туризм», — пишет департамент на своей странице в соцсети.
Для участников в эти четыре дня также запланированы сессии, мастер-классы экологические акции. Заявиться на форум могут молодые люди от 14 до 35 лет, регистрация проходит до 27 мая.
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