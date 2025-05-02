Захарова ответила на слова Трампа о том, кто победил во Второй мировой войне

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Захарова напомнила Трампу о том, как Рузвельт отдавал должное советской армии
Захарова напомнила Трампу о том, как Рузвельт отдавал должное советской армии Фото:

После заявлений президента США Дональда Трампа о победе Штатов во Второй Мировой войне официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила слова занимавшего тогда пост американского главы Теодора Рузвельта, который восхищался советскими солдатами. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. 

«Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», — привела Мария Захарова в своем telegram-канале восхищение Рузвельта советскими солдатами. Так она прокомментировала недавнее сообщение Трампа о том, что в США отпразднуют 8 мая в честь победы во Второй Мировой войне.

Она также привела текст письма от Рузвельта к генсеку ЦК КПСС Иосифу Сталину, в котором тот поздравлял СССР с героической победой в битве при Сталинграде. По словам бывшего президента США, таких достижений могла добиться только армия, «обладающая умелым руководством, прочной организацией, соответствующей подготовкой и прежде всего решимостью победить противника, невзирая на собственные жертвы».

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После заявлений президента США Дональда Трампа о победе Штатов во Второй Мировой войне официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила слова занимавшего тогда пост американского главы Теодора Рузвельта, который восхищался советскими солдатами. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.  «Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», — привела Мария Захарова в своем telegram-канале восхищение Рузвельта советскими солдатами. Так она прокомментировала недавнее сообщение Трампа о том, что в США отпразднуют 8 мая в честь победы во Второй Мировой войне. Она также привела текст письма от Рузвельта к генсеку ЦК КПСС Иосифу Сталину, в котором тот поздравлял СССР с героической победой в битве при Сталинграде. По словам бывшего президента США, таких достижений могла добиться только армия, «обладающая умелым руководством, прочной организацией, соответствующей подготовкой и прежде всего решимостью победить противника, невзирая на собственные жертвы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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