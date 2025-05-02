Захарова ответила на слова Трампа о том, кто победил во Второй мировой войне

После заявлений президента США Дональда Трампа о победе Штатов во Второй Мировой войне официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила слова занимавшего тогда пост американского главы Теодора Рузвельта, который восхищался советскими солдатами. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», — привела Мария Захарова в своем telegram-канале восхищение Рузвельта советскими солдатами. Так она прокомментировала недавнее сообщение Трампа о том, что в США отпразднуют 8 мая в честь победы во Второй Мировой войне.
Она также привела текст письма от Рузвельта к генсеку ЦК КПСС Иосифу Сталину, в котором тот поздравлял СССР с героической победой в битве при Сталинграде. По словам бывшего президента США, таких достижений могла добиться только армия, «обладающая умелым руководством, прочной организацией, соответствующей подготовкой и прежде всего решимостью победить противника, невзирая на собственные жертвы».
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