В ночь на 2 мая на Москву и Подмосковье обрушился снегопад. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, непогода привела к образованию наледи на линиях электропередач и массовому падению деревьев. В результате были обесточены 237 линий электропередач, без электроэнергии остались около 26 тысяч жителей региона.
Жители некоторых городов Московской области делятся фотографиями поваленных деревьев. Пользователи социальных сетей в городских пабликах жалуются на холод в квартирах. Нашлись и те, кто спокойно отнесся к сюрпризам майской погоды. Какими впечатлениями они делятся — в материале URA.RU.
Дубна
В Дубне (Московская область) ведутся работы по устранению последствий неожиданного снегопада, прошедшего в мае. Вечером 1 мая сильная метель обрушилась на самый северный город Московской области. Сразу после ухудшения погодных условий на улицы были направлены снегоуборочные машины: три комбинированные единицы техники и четыре трактора МТЗ осуществляли очистку дорог в течение всей ночи.
"Да, у нас коллапс, вчера весь день валил снег мокрый и крупный, нависал на провода и деревья. Да ещё и ветерок, из дома нос не высунешь, утром поехали на работу, сколько поваленных деревьев и поврежденных проводов уличного освещения..." — рассказывает о погоде житель города Александр.
В городских пабликах другие жители сетуют на холод в квартире и переживают из-за того, что в ближайшие несколько дней в городе по плану должны отключить отопление. «Тут наверное стоит больше задаться вопросом, а разумно ли 5 мая выключать отопление», — задается вопросом пользователь Александр.
Клин
Аналогичная обстановка сложилась в городе Клин. Жители жалуются на поваленные во дворах деревья и холод. «Деревня Акатово Клинский район — света нет, воды нет, дорога заблокирована», — рассказывает в городском паблике об обстановке жительница по имени Татьяна. Другая жительница Александра дополняет: «Воды вообще нет». Однако нашлись клинчане, пристыдившие земляков за жалобы в соцсетях.
"Какие здесь избалованные и изнеженные люди! Мы 40 лет прожили на севере, так там каждое лето весь июнь в квартирах было 8 — 10 градусов почти весь месяц. Ничего, жили по принципу: все что нас не убивает, делает нас крепче. Там и сейчас так живут, по другому там нельзя. А тут пару дней в слегка прохладной квартире уже не прожить. Неженки какие", — ругается Александр в комментариях к новости о непогоде.
Север Московской области
Из-за снегопада в Подмосковье без света остались сразу несколько населенных пунктов. Из них больше всего пострадало на севере региона: Талдом, Дмитров, Сергиев Посад. Причина — наледь на проводах и упавшие деревья. Жители Сергиева Посада жалуются на обстановку, сложившуюся на городских трассах и присылают соответствующие фото.
«Город вообще собираются расчищать? Где снегоуборочная техника?» — задается вопросом Василий. На что получил ответ от другого пользователя соцсетей: «Куда народ смотрит! Вообще что ли страх потеряли, а ну бегом за лопатами и дороги чистить! А после все штраф оплачивать! За самовольную чистку дорог!» — шутит житель города Александр.
"Многие просили перенести январские выходные на май! Пожалуйста! Вам ПЕРЕНЕСЛИ», — подбадривает пользовательница соцсетей Наталья. «Мир труд май! Бери лопату, снег убирай!» — ответили ей другие горожане.
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