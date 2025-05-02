ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских пленных

Архивные материалы об убийстве британцами в 1945 году нескольких тысяч советских военнопленных рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ). Документы содержат сведения, что британские военные, несмотря на предупреждения Красного Креста о конвое, расстреляли и разбомбили суда, на которых немцы собирались перевозить узников нацистских концлагерей.
«3 мая 1945 года в Любекской бухте в Балтийском море появилась группа из 15-16 самолетов Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Самолеты расстреляли три германских судна: „Кап Аркона“, „Тильбек“ и „Дойчланд“ с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию. В тот день по разным подсчетам погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек», — передает информацию из документов РИА Новости.
В результате бомбардировки суда затонули. Британские катера открывали огонь по тем, кто пытался спастись. В живых осталось только 300 человек. Основную часть погибших составляли советские военнопленные.
Германское командование заранее уведомило представителей шведской и швейцарской миссий Красного Креста о предстоящем конвое. Однако эта информация не дошла до руководства британских ВВС.
ФСБ обещает открыть еще один массив архивов. К 80-летию Победы историки будут опубликованы документы особой важности о деятельности советской военной контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны.
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