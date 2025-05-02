02 мая 2025

ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских пленных

ФСБ: британцы убили тысячи советских пленных в 1945 году
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3 мая 1945 года в водах Балтийского моря произошла трагедия, унесшая жизни тысяч людей
3 мая 1945 года в водах Балтийского моря произошла трагедия, унесшая жизни тысяч людей Фото:

Архивные материалы об убийстве британцами в 1945 году нескольких тысяч советских военнопленных рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ). Документы содержат сведения, что британские военные, несмотря на предупреждения Красного Креста о конвое, расстреляли и разбомбили суда, на которых немцы собирались перевозить узников нацистских концлагерей. 

«3 мая 1945 года в Любекской бухте в Балтийском море появилась группа из 15-16 самолетов Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Самолеты расстреляли три германских судна: „Кап Аркона“, „Тильбек“ и „Дойчланд“ с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию. В тот день по разным подсчетам погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек», — передает информацию из документов РИА Новости. 

В результате бомбардировки суда затонули. Британские катера открывали огонь по тем, кто пытался спастись. В живых осталось только 300 человек. Основную часть погибших составляли советские военнопленные. 

Германское командование заранее уведомило представителей шведской и швейцарской миссий Красного Креста о предстоящем конвое. Однако эта информация не дошла до руководства британских ВВС.

ФСБ обещает открыть еще один массив архивов. К 80-летию Победы историки будут опубликованы документы особой важности о деятельности советской военной контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны.

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Архивные материалы об убийстве британцами в 1945 году нескольких тысяч советских военнопленных рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ). Документы содержат сведения, что британские военные, несмотря на предупреждения Красного Креста о конвое, расстреляли и разбомбили суда, на которых немцы собирались перевозить узников нацистских концлагерей.  «3 мая 1945 года в Любекской бухте в Балтийском море появилась группа из 15-16 самолетов Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Самолеты расстреляли три германских судна: „Кап Аркона“, „Тильбек“ и „Дойчланд“ с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию. В тот день по разным подсчетам погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек», — передает информацию из документов РИА Новости.  В результате бомбардировки суда затонули. Британские катера открывали огонь по тем, кто пытался спастись. В живых осталось только 300 человек. Основную часть погибших составляли советские военнопленные.  Германское командование заранее уведомило представителей шведской и швейцарской миссий Красного Креста о предстоящем конвое. Однако эта информация не дошла до руководства британских ВВС. ФСБ обещает открыть еще один массив архивов. К 80-летию Победы историки будут опубликованы документы особой важности о деятельности советской военной контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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