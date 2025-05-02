02 мая 2025

SHOT: в Крыму прогремели мощные взрывы

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Несколько беспилотников сбили над Крымом
Несколько беспилотников сбили над Крымом Фото:

В районе Феодосии и Керчи в Крыму были зафиксированы взрывы, предположительно связанные с работой российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Взрывы раздались в Крыму над Феодосией и Керчью. Предварительно, система ПВО сбивает беспилотники ВСУ», — говорится в сообщении. Местные жители также сообщили о четырех громких звуках, которые были слышны в небе, а также о вспышках во время инцидента. По данным telegram-канала Kub Mash, обломки одного из БПЛА упали в Тамани. 

Массовые атаки беспилотников на Крым уже происходили ранее — в ночь на 2 мая система ПВО сбила около 15 дронов над полуостровом, а жители различных городов сообщали о взрывах и вспышках в небе. Тогда официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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В районе Феодосии и Керчи в Крыму были зафиксированы взрывы, предположительно связанные с работой российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Взрывы раздались в Крыму над Феодосией и Керчью. Предварительно, система ПВО сбивает беспилотники ВСУ», — говорится в сообщении. Местные жители также сообщили о четырех громких звуках, которые были слышны в небе, а также о вспышках во время инцидента. По данным telegram-канала Kub Mash, обломки одного из БПЛА упали в Тамани.  Массовые атаки беспилотников на Крым уже происходили ранее — в ночь на 2 мая система ПВО сбила около 15 дронов над полуостровом, а жители различных городов сообщали о взрывах и вспышках в небе. Тогда официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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