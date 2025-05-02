SHOT: в Крыму прогремели мощные взрывы

В районе Феодосии и Керчи в Крыму были зафиксированы взрывы, предположительно связанные с работой российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Взрывы раздались в Крыму над Феодосией и Керчью. Предварительно, система ПВО сбивает беспилотники ВСУ», — говорится в сообщении. Местные жители также сообщили о четырех громких звуках, которые были слышны в небе, а также о вспышках во время инцидента. По данным telegram-канала Kub Mash, обломки одного из БПЛА упали в Тамани.
Массовые атаки беспилотников на Крым уже происходили ранее — в ночь на 2 мая система ПВО сбила около 15 дронов над полуостровом, а жители различных городов сообщали о взрывах и вспышках в небе. Тогда официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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