В Узбекистане попросили о помощи России для предотвращения экологической катастрофы

Узбекистан рассчитывает на поддержку России в восстановлении Приаралья
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Аральское море может превратится в пустыню
Аральское море может превратится в пустыню Фото:

Власти Узбекистана рассчитывают на поддержку России в предотвращении экологической катастрофы в Приаралье. Об этом сообщил замминистра экологии Узбекистана Искандар Кутбиддинов.

«Восстановление Приаралья — один из важнейших приоритетов. Обсуждается участие российских специалистов в борьбе с засухой в Приаралье и проектах по экосистемной реабилитации.», — заявил он «Известиям». 

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчеркивал, что для сохранения экологии важны совместные усилия государства и бизнеса, приводя в пример реализацию федеральных проектов по снижению выбросов и восстановлению водных объектов в российских регионах. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году планируется существенно снизить уровень загрязнения и увеличить площади лесовосстановления, что может стать примером для международного сотрудничества в сфере экологии.

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Власти Узбекистана рассчитывают на поддержку России в предотвращении экологической катастрофы в Приаралье. Об этом сообщил замминистра экологии Узбекистана Искандар Кутбиддинов. «Восстановление Приаралья — один из важнейших приоритетов. Обсуждается участие российских специалистов в борьбе с засухой в Приаралье и проектах по экосистемной реабилитации.», — заявил он «Известиям».  Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчеркивал, что для сохранения экологии важны совместные усилия государства и бизнеса, приводя в пример реализацию федеральных проектов по снижению выбросов и восстановлению водных объектов в российских регионах. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году планируется существенно снизить уровень загрязнения и увеличить площади лесовосстановления, что может стать примером для международного сотрудничества в сфере экологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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