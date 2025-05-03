В Узбекистане попросили о помощи России для предотвращения экологической катастрофы

Власти Узбекистана рассчитывают на поддержку России в предотвращении экологической катастрофы в Приаралье. Об этом сообщил замминистра экологии Узбекистана Искандар Кутбиддинов.
«Восстановление Приаралья — один из важнейших приоритетов. Обсуждается участие российских специалистов в борьбе с засухой в Приаралье и проектах по экосистемной реабилитации.», — заявил он «Известиям».
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчеркивал, что для сохранения экологии важны совместные усилия государства и бизнеса, приводя в пример реализацию федеральных проектов по снижению выбросов и восстановлению водных объектов в российских регионах. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году планируется существенно снизить уровень загрязнения и увеличить площади лесовосстановления, что может стать примером для международного сотрудничества в сфере экологии.
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