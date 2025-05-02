02 мая 2025

В NASA сделали заявление о международном сотрудничестве с РФ

NASA: США приветствовали бы сотрудничество с РФ в исследовании Солнечной системы
© Служба новостей «URA.RU»
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В США раскрыли, с кем они готовы сотрудничать по космосу
В США раскрыли, с кем они готовы сотрудничать по космосу Фото:

США выразили готовность к сотрудничеству с Россией исследовании Солнечной системы после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бетани Стивенс.

«Мы приветствуем заинтересованность международных партнеров в том, чтобы присоединиться к нам в расширении исследования Солнечной системы во благо человечества», — заявила пресс-секретарь NASA. Его слова передает ТАСС. США и РФ вместе эксплуатируют МКС.

Ранее США усилили сотрудничество с союзниками по альянсу «Пять глаз», предоставив им доступ к разведданным о космической деятельности России и Китая и допустив британских военных к наблюдению за американскими программами слежения за спутниками. На этом фоне Россия и Китай развивают собственные космические проекты, включая запуск автоматических зондов к Луне и создание Международной лунной станции.

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США выразили готовность к сотрудничеству с Россией исследовании Солнечной системы после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бетани Стивенс. «Мы приветствуем заинтересованность международных партнеров в том, чтобы присоединиться к нам в расширении исследования Солнечной системы во благо человечества», — заявила пресс-секретарь NASA. Его слова передает ТАСС. США и РФ вместе эксплуатируют МКС. Ранее США усилили сотрудничество с союзниками по альянсу «Пять глаз», предоставив им доступ к разведданным о космической деятельности России и Китая и допустив британских военных к наблюдению за американскими программами слежения за спутниками. На этом фоне Россия и Китай развивают собственные космические проекты, включая запуск автоматических зондов к Луне и создание Международной лунной станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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