02 мая 2025

США отменили безвизовый режим с Румынией

© Служба новостей «URA.RU»
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США отменили въезд для жителей Румынии без визы
США отменили въезд для жителей Румынии без визы Фото:

США отменили безвизовый режим с Румынией. Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте министерства внутренней безопасности США.

«Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года», — говорится на сайте. По данным ведомства, решение о предоставлении румынским гражданам права на безвизовые поездки в США было принято еще при предыдущей администрации страны во главе с Джо Байденом.

Ранее Соединенные Штаты уже ужесточали миграционную политику в отношении граждан других стран, в том числе Украины: в начале года была приостановлена программа «Uniting for Ukraine», позволявшая украинским беженцам находиться в США, а сроки рассмотрения их заявок на убежище были заморожены. Также посольство США в Киеве предупреждало о возможной аннуляции виз украинцам, подчеркивая, что пребывание в стране является привилегией, а не правом.

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США отменили безвизовый режим с Румынией. Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте министерства внутренней безопасности США. «Румыния была включена в список 9 января 2025 года, но это определение не было реализовано до его отмены 2 мая 2025 года», — говорится на сайте. По данным ведомства, решение о предоставлении румынским гражданам права на безвизовые поездки в США было принято еще при предыдущей администрации страны во главе с Джо Байденом. Ранее Соединенные Штаты уже ужесточали миграционную политику в отношении граждан других стран, в том числе Украины: в начале года была приостановлена программа «Uniting for Ukraine», позволявшая украинским беженцам находиться в США, а сроки рассмотрения их заявок на убежище были заморожены. Также посольство США в Киеве предупреждало о возможной аннуляции виз украинцам, подчеркивая, что пребывание в стране является привилегией, а не правом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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