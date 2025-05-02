Российская актриса Агата Муцениеце объявила о предстоящем браке с музыкантом Петром Дрангой. В своих соцсетях она опубликовала совместную фотографию с возлюбленным. При этом на публике с аккордеонистом Дрангой бывшая жена Павла Прилучного активно появлялась на протяжении двух лет, подогревая аудиторию слухами о романе.
Однако многие сходились во мнении, что на самом деле отношения с музыкантом для Муцениеце — всего лишь прикрытие. Ходили слухи, что у девушки есть другой возлюбленный — молодой, богатый и женатый. URA.RU рассказывает, что происходит на личном фронте у актрисы.
Девушка с европейским менталитетом, которая просто хотела жить для себя
Агата Муцениеце — известная актриса, телеведущая и блогер латвийского происхождения, которая обрела популярность благодаря ролям в российских фильмах и озвучке мультфильмов. Личная жизнь актрисы и ее взгляды на семью, брак и воспитание детей часто становятся предметом бурных обсуждений в средствах массовой информации и социальных сетях.
Муцениеце неоднократно подчеркивала, что ее взгляды на семью и материнство сформировались под влиянием европейского менталитета. В молодости актриса не планировала замужества и рождения детей, задумываясь до 40 лет жить исключительно для себя.
«Когда я приехал в Россию, все вокруг удивлялись моим взглядам: мол, Агата, ты со своим менталитетом здесь выглядишь странно. В Европе в то время уже была популярная идея жить для себя, а не ставить цель номер один замужество и рождение детей», — признавалась актриса.
Она даже рассматривала возможность суррогатного материнства, учитывая беременность и роды неприятными процессами. Однако жизнь распорядилась иначе: Муцениеце вышла замуж за Павла Прилучного и родила двоих детей.
Брак с Павлом Прилучным: попытки сохранить семью, несмотря ни на что
Отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного начались на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара поженилась. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Однако, несмотря на внешнюю идиллию, супруги часто говорили о различиях в характерах и взглядах на жизнь.
Агата признавалась, что выйти замуж и завести детей было для нее непростым решением. «Все мои европейские подруги были в ужасе от того, что я собиралась выйти замуж и родить детей», — признавалась девушка.
В семье часто происходили конфликты, которые сопровождались поднятым тоном, разбитой посудой и беспорядком. Павел также упоминал, что после каждого серьезного спора задумывался о разводе, однако желание сохранить семью ради детей останавливало его от этого решения.
Уже летом 2018 года Агата разместила в одной из социальных сетей публикацию с просьбой к журналистам воздержаться от внимания к их паре, поскольку они переживают непростой период. Тогда супруги временно разъехались, однако спустя время возобновили совместную жизнь. Несмотря на фотографии и появление на публичных мероприятиях вместе, отношения между ними заметно охладели. В этот период начали распространяться слухи о том, что Прилучный ходит налево.
К 24 февраля 2020 года оба актера сообщили о разводе, разместив соответствующие сообщения в своих блогах. В публикациях они подчеркнули, что сохраняют теплое отношение друг к другу и приняли решение расстаться осознанно, по-взрослому. Однако спустя несколько месяцев Агата Муцениеце вышла в прямой эфир в социальных сетях, где, не сдерживая слез, заявила о регулярных случаях домашнего насилия со стороны Павла Прилучного.
«Паша забрал у меня телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, был не в себе. Я не могу его остановить. Во время пандемии он выгоняет нас из дома. Мне надоело его прикрывать, он уже десятый день не выходит из запоя», — рассказала актриса.
Судебные тяжбы: бывшие супруги не могут поделить ребенка
На фоне осложнившихся отношений Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного в суд с требованием выплат алиментов, поскольку, по ее словам, получаемых средств было недостаточно. Она настаивала на том, чтобы бывший супруг ежемесячно перечислял треть своих доходов на содержание сына Тимофея и дочери Мии до 2031 года, когда Тимофей достигнет совершеннолетия. После этого сумму предлагалось снизить до 25% до наступления 18-летия Мии.
В ответ Павел обратился в суд с просьбой определить место проживания детей, добиваясь права оставить их у себя. По итогу суд удовлетворил требования Муцениеце по алиментам частично и определил местом жительства детей дом матери. Однако вскоре сын самостоятельно решил переехать к отцу и его новой семье.
В январе Тимофею исполнилось 12 лет. День рождения он отпраздновал вместе с отцом, мачехой и младшим братом в загородном отеле. Мать на торжество не пригласили, и Агата заявила, что не видела сына с августа. Более того, Тимофей отписался от нее в социальных сетях и прекратил общение не только с матерью, но и с бабушкой. В то же время Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян обвиняют Агату в неправильном подходе к воспитанию сына. Недавно стало известно, что на одну из встреч мать позвала своего сына в кабаре. Суды между супругами продолжаются по сей день.
Новый роман с музыкантом...
В 2024 году Агата Муцениеце начала появляться на публичных мероприятиях в компании музыканта Петра Дранги. Несмотря на то что пара воздерживается от официальных комментариев относительно своего статуса, они регулярно выкладывают совместные фотографии в социальных сетях и вместе посещают как светские, так и семейные события. В частности, Петр Дранга пригласил Агату Муцениеце на свадьбу своей сестры. Кроме того, актриса разместила в соцсетях снимок, на котором она запечатлена с Дрангой во время поцелуя.
По итогу в мае 2025 года Муцениеце призналась в помолвке с Дрангой. При этом поклонники давно предполагали, что пара планирует свадьбу, а некоторые даже полагали, что церемония уже состоялась. Тем не менее лишь сейчас актриса предоставила официальное подтверждение. Согласно фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, в данный момент пара проводит время на южном побережье Крыма. Вместе с ними отдыхает и дочь Агаты — Мия. Сын актрисы же продолжает проживать со своим отцом.
...это лишь прикрытие?
Представители медиа-тусовки подозревают, что актриса Агата Муцениеце, которая в последнее время публично демонстрирует отношения с аккордеонистом Петром Дрангой, на самом деле может иметь тайного ухажера. Об этом в беседе с URA.RU заявила певица Анна Калашникова, отметившая, что история с Дрангой может быть лишь прикрытием для настоящего романа актрисы. По словам Калашниковой, не исключено, что новый избранник Муцениеце женат.
«Этот роман Агаты и Петра считаю пиар-историей. Я слышала, что у Агаты есть другой мужчина. Женат он или нет, я не знаю. Однако в любом случае буду рада за Агату, если у нее есть тайный шикарный мужчина, который дарит такие красивые подарки, поддерживает ее. Видимо, вся эта история с Петром — как прикрытие», — поделилась Калашникова.
По слухам, тайный ухажер балует Агату дорогими подарками — ей подарили автомобиль Maybach стоимостью 10 миллионов рублей с личным водителем, а также сумку Kelly от Hermes за три миллиона рублей. По данным источников издания «КП», актриса не может представить своего кавалера публике из-за того, что он состоит в браке.
После скандального развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Теперь слухи о тайном романе могут сойти на нет после того, как Муцениеце официально подтвердила, что собирается замуж за Дрангу.
Причем здесь Кологривый
Актриса Агата Муцениеце ранее высказалась относительно слухов о ее романтических отношениях с актером Никитой Кологривым в выпуске передачи «Шоу Воли». Она отреагировала на слова самого Кологривого, который признал, что роман был, но непродолжительный.
«Полностью согласна с Никитой. Был роман — точка. Как появился — запятая, так и закончился — точка. Недолгий — многоточие. Лучше и не выразить. Вряд ли я бы хотела, чтобы эти отношения длились дольше. Никита — отличный человек, я считаю его очень хорошим», — поделилась актриса.
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