Несчастная жизнь с Прилучным, слухи о богатом любовнике и новый статус: Агата Муцениеце выходит замуж

Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу
© Служба новостей «URA.RU»
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Агата Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу
Агата Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу Фото:

Российская актриса Агата Муцениеце объявила о предстоящем браке с музыкантом Петром Дрангой. В своих соцсетях она опубликовала совместную фотографию с возлюбленным. При этом на публике с аккордеонистом Дрангой бывшая жена Павла Прилучного активно появлялась на протяжении двух лет, подогревая аудиторию слухами о романе.

Однако многие сходились во мнении, что на самом деле отношения с музыкантом для Муцениеце — всего лишь прикрытие. Ходили слухи, что у девушки есть другой возлюбленный — молодой, богатый и женатый. URA.RU рассказывает, что происходит на личном фронте у актрисы. 

Девушка с европейским менталитетом, которая просто хотела жить для себя

Агата Муцениеце изначально придерживалась свободного стиля жизни, планируя заводить семью после сорока
Агата Муцениеце изначально придерживалась свободного стиля жизни, планируя заводить семью после сорока
Фото:

Агата Муцениеце — известная актриса, телеведущая и блогер латвийского происхождения, которая обрела популярность благодаря ролям в российских фильмах и озвучке мультфильмов. Личная жизнь актрисы и ее взгляды на семью, брак и воспитание детей часто становятся предметом бурных обсуждений в средствах массовой информации и социальных сетях.

Муцениеце неоднократно подчеркивала, что ее взгляды на семью и материнство сформировались под влиянием европейского менталитета. В молодости актриса не планировала замужества и рождения детей, задумываясь до 40 лет жить исключительно для себя.

«Когда я приехал в Россию, все вокруг удивлялись моим взглядам: мол, Агата, ты со своим менталитетом здесь выглядишь странно. В Европе в то время уже была популярная идея жить для себя, а не ставить цель номер один замужество и рождение детей», — признавалась актриса.

Она даже рассматривала возможность суррогатного материнства, учитывая беременность и роды неприятными процессами. Однако жизнь распорядилась иначе: Муцениеце вышла замуж за Павла Прилучного и родила двоих детей.

Брак с Павлом Прилучным: попытки сохранить семью, несмотря ни на что

Отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного начались на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара поженилась. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Однако, несмотря на внешнюю идиллию, супруги часто говорили о различиях в характерах и взглядах на жизнь.

Агата признавалась, что выйти замуж и завести детей было для нее непростым решением. «Все мои европейские подруги были в ужасе от того, что я собиралась выйти замуж и родить детей», — признавалась девушка. 

Семейная жизнь с Павлом Прилучным оказалась непростой для Агаты. По итогу супруги подали на развод, но по прежнему делят детей
Семейная жизнь с Павлом Прилучным оказалась непростой для Агаты. По итогу супруги подали на развод, но по прежнему делят детей
Фото:

В семье часто происходили конфликты, которые сопровождались поднятым тоном, разбитой посудой и беспорядком. Павел также упоминал, что после каждого серьезного спора задумывался о разводе, однако желание сохранить семью ради детей останавливало его от этого решения.

Уже летом 2018 года Агата разместила в одной из социальных сетей публикацию с просьбой к журналистам воздержаться от внимания к их паре, поскольку они переживают непростой период. Тогда супруги временно разъехались, однако спустя время возобновили совместную жизнь. Несмотря на фотографии и появление на публичных мероприятиях вместе, отношения между ними заметно охладели. В этот период начали распространяться слухи о том, что Прилучный ходит налево.

К 24 февраля 2020 года оба актера сообщили о разводе, разместив соответствующие сообщения в своих блогах. В публикациях они подчеркнули, что сохраняют теплое отношение друг к другу и приняли решение расстаться осознанно, по-взрослому. Однако спустя несколько месяцев Агата Муцениеце вышла в прямой эфир в социальных сетях, где, не сдерживая слез, заявила о регулярных случаях домашнего насилия со стороны Павла Прилучного.

«Паша забрал у меня телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, был не в себе. Я не могу его остановить. Во время пандемии он выгоняет нас из дома. Мне надоело его прикрывать, он уже десятый день не выходит из запоя», — рассказала актриса.

Судебные тяжбы: бывшие супруги не могут поделить ребенка

На фоне осложнившихся отношений Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного в суд с требованием выплат алиментов, поскольку, по ее словам, получаемых средств было недостаточно. Она настаивала на том, чтобы бывший супруг ежемесячно перечислял треть своих доходов на содержание сына Тимофея и дочери Мии до 2031 года, когда Тимофей достигнет совершеннолетия. После этого сумму предлагалось снизить до 25% до наступления 18-летия Мии.

В ответ Павел обратился в суд с просьбой определить место проживания детей, добиваясь права оставить их у себя. По итогу суд удовлетворил требования Муцениеце по алиментам частично и определил местом жительства детей дом матери. Однако вскоре сын самостоятельно решил переехать к отцу и его новой семье.

В январе Тимофею исполнилось 12 лет. День рождения он отпраздновал вместе с отцом, мачехой и младшим братом в загородном отеле. Мать на торжество не пригласили, и Агата заявила, что не видела сына с августа. Более того, Тимофей отписался от нее в социальных сетях и прекратил общение не только с матерью, но и с бабушкой. В то же время Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян обвиняют Агату в неправильном подходе к воспитанию сына. Недавно стало известно, что на одну из встреч мать позвала своего сына в кабаре. Суды между супругами продолжаются по сей день.

Новый роман с музыкантом...

Слухи о романе Муцениеце с Дрангой ходили два года
Слухи о романе Муцениеце с Дрангой ходили два года
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В 2024 году Агата Муцениеце начала появляться на публичных мероприятиях в компании музыканта Петра Дранги. Несмотря на то что пара воздерживается от официальных комментариев относительно своего статуса, они регулярно выкладывают совместные фотографии в социальных сетях и вместе посещают как светские, так и семейные события. В частности, Петр Дранга пригласил Агату Муцениеце на свадьбу своей сестры. Кроме того, актриса разместила в соцсетях снимок, на котором она запечатлена с Дрангой во время поцелуя.

По итогу в мае 2025 года Муцениеце призналась в помолвке с Дрангой. При этом поклонники давно предполагали, что пара планирует свадьбу, а некоторые даже полагали, что церемония уже состоялась. Тем не менее лишь сейчас актриса предоставила официальное подтверждение. Согласно фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, в данный момент пара проводит время на южном побережье Крыма. Вместе с ними отдыхает и дочь Агаты — Мия. Сын актрисы же продолжает проживать со своим отцом. 

...это лишь прикрытие?

Представители медиа-тусовки подозревают, что актриса Агата Муцениеце, которая в последнее время публично демонстрирует отношения с аккордеонистом Петром Дрангой, на самом деле может иметь тайного ухажера. Об этом в беседе с URA.RU заявила певица Анна Калашникова, отметившая, что история с Дрангой может быть лишь прикрытием для настоящего романа актрисы. По словам Калашниковой, не исключено, что новый избранник Муцениеце женат.

«Этот роман Агаты и Петра считаю пиар-историей. Я слышала, что у Агаты есть другой мужчина. Женат он или нет, я не знаю. Однако в любом случае буду рада за Агату, если у нее есть тайный шикарный мужчина, который дарит такие красивые подарки, поддерживает ее. Видимо, вся эта история с Петром — как прикрытие», — поделилась Калашникова.

По слухам, тайный ухажер балует Агату дорогими подарками — ей подарили автомобиль Maybach стоимостью 10 миллионов рублей с личным водителем, а также сумку Kelly от Hermes за три миллиона рублей. По данным источников издания «КП», актриса не может представить своего кавалера публике из-за того, что он состоит в браке.

После скандального развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Теперь слухи о тайном романе могут сойти на нет после того, как Муцениеце официально подтвердила, что собирается замуж за Дрангу.

Причем здесь Кологривый

Актриса Агата Муцениеце ранее высказалась относительно слухов о ее романтических отношениях с актером Никитой Кологривым в выпуске передачи «Шоу Воли». Она отреагировала на слова самого Кологривого, который признал, что роман был, но непродолжительный. 

«Полностью согласна с Никитой. Был роман — точка. Как появился — запятая, так и закончился — точка. Недолгий — многоточие. Лучше и не выразить. Вряд ли я бы хотела, чтобы эти отношения длились дольше. Никита — отличный человек, я считаю его очень хорошим», — поделилась актриса.

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Российская актриса Агата Муцениеце объявила о предстоящем браке с музыкантом Петром Дрангой. В своих соцсетях она опубликовала совместную фотографию с возлюбленным. При этом на публике с аккордеонистом Дрангой бывшая жена Павла Прилучного активно появлялась на протяжении двух лет, подогревая аудиторию слухами о романе. Однако многие сходились во мнении, что на самом деле отношения с музыкантом для Муцениеце — всего лишь прикрытие. Ходили слухи, что у девушки есть другой возлюбленный — молодой, богатый и женатый. URA.RU рассказывает, что происходит на личном фронте у актрисы.  Девушка с европейским менталитетом, которая просто хотела жить для себя Агата Муцениеце — известная актриса, телеведущая и блогер латвийского происхождения, которая обрела популярность благодаря ролям в российских фильмах и озвучке мультфильмов. Личная жизнь актрисы и ее взгляды на семью, брак и воспитание детей часто становятся предметом бурных обсуждений в средствах массовой информации и социальных сетях. Муцениеце неоднократно подчеркивала, что ее взгляды на семью и материнство сформировались под влиянием европейского менталитета. В молодости актриса не планировала замужества и рождения детей, задумываясь до 40 лет жить исключительно для себя. Она даже рассматривала возможность суррогатного материнства, учитывая беременность и роды неприятными процессами. Однако жизнь распорядилась иначе: Муцениеце вышла замуж за Павла Прилучного и родила двоих детей. Брак с Павлом Прилучным: попытки сохранить семью, несмотря ни на что Отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного начались на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара поженилась. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Однако, несмотря на внешнюю идиллию, супруги часто говорили о различиях в характерах и взглядах на жизнь. Агата признавалась, что выйти замуж и завести детей было для нее непростым решением. «Все мои европейские подруги были в ужасе от того, что я собиралась выйти замуж и родить детей», — признавалась девушка.  В семье часто происходили конфликты, которые сопровождались поднятым тоном, разбитой посудой и беспорядком. Павел также упоминал, что после каждого серьезного спора задумывался о разводе, однако желание сохранить семью ради детей останавливало его от этого решения. Уже летом 2018 года Агата разместила в одной из социальных сетей публикацию с просьбой к журналистам воздержаться от внимания к их паре, поскольку они переживают непростой период. Тогда супруги временно разъехались, однако спустя время возобновили совместную жизнь. Несмотря на фотографии и появление на публичных мероприятиях вместе, отношения между ними заметно охладели. В этот период начали распространяться слухи о том, что Прилучный ходит налево. К 24 февраля 2020 года оба актера сообщили о разводе, разместив соответствующие сообщения в своих блогах. В публикациях они подчеркнули, что сохраняют теплое отношение друг к другу и приняли решение расстаться осознанно, по-взрослому. Однако спустя несколько месяцев Агата Муцениеце вышла в прямой эфир в социальных сетях, где, не сдерживая слез, заявила о регулярных случаях домашнего насилия со стороны Павла Прилучного. Судебные тяжбы: бывшие супруги не могут поделить ребенка На фоне осложнившихся отношений Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного в суд с требованием выплат алиментов, поскольку, по ее словам, получаемых средств было недостаточно. Она настаивала на том, чтобы бывший супруг ежемесячно перечислял треть своих доходов на содержание сына Тимофея и дочери Мии до 2031 года, когда Тимофей достигнет совершеннолетия. После этого сумму предлагалось снизить до 25% до наступления 18-летия Мии. В ответ Павел обратился в суд с просьбой определить место проживания детей, добиваясь права оставить их у себя. По итогу суд удовлетворил требования Муцениеце по алиментам частично и определил местом жительства детей дом матери. Однако вскоре сын самостоятельно решил переехать к отцу и его новой семье. В январе Тимофею исполнилось 12 лет. День рождения он отпраздновал вместе с отцом, мачехой и младшим братом в загородном отеле. Мать на торжество не пригласили, и Агата заявила, что не видела сына с августа. Более того, Тимофей отписался от нее в социальных сетях и прекратил общение не только с матерью, но и с бабушкой. В то же время Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян обвиняют Агату в неправильном подходе к воспитанию сына. Недавно стало известно, что на одну из встреч мать позвала своего сына в кабаре. Суды между супругами продолжаются по сей день. Новый роман с музыкантом... В 2024 году Агата Муцениеце начала появляться на публичных мероприятиях в компании музыканта Петра Дранги. Несмотря на то что пара воздерживается от официальных комментариев относительно своего статуса, они регулярно выкладывают совместные фотографии в социальных сетях и вместе посещают как светские, так и семейные события. В частности, Петр Дранга пригласил Агату Муцениеце на свадьбу своей сестры. Кроме того, актриса разместила в соцсетях снимок, на котором она запечатлена с Дрангой во время поцелуя. По итогу в мае 2025 года Муцениеце призналась в помолвке с Дрангой. При этом поклонники давно предполагали, что пара планирует свадьбу, а некоторые даже полагали, что церемония уже состоялась. Тем не менее лишь сейчас актриса предоставила официальное подтверждение. Согласно фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, в данный момент пара проводит время на южном побережье Крыма. Вместе с ними отдыхает и дочь Агаты — Мия. Сын актрисы же продолжает проживать со своим отцом.  ...это лишь прикрытие? Представители медиа-тусовки подозревают, что актриса Агата Муцениеце, которая в последнее время публично демонстрирует отношения с аккордеонистом Петром Дрангой, на самом деле может иметь тайного ухажера. Об этом в беседе с URA.RU заявила певица Анна Калашникова, отметившая, что история с Дрангой может быть лишь прикрытием для настоящего романа актрисы. По словам Калашниковой, не исключено, что новый избранник Муцениеце женат. По слухам, тайный ухажер балует Агату дорогими подарками — ей подарили автомобиль Maybach стоимостью 10 миллионов рублей с личным водителем, а также сумку Kelly от Hermes за три миллиона рублей. По данным источников издания «КП», актриса не может представить своего кавалера публике из-за того, что он состоит в браке. После скандального развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Теперь слухи о тайном романе могут сойти на нет после того, как Муцениеце официально подтвердила, что собирается замуж за Дрангу. Причем здесь Кологривый Актриса Агата Муцениеце ранее высказалась относительно слухов о ее романтических отношениях с актером Никитой Кологривым в выпуске передачи «Шоу Воли». Она отреагировала на слова самого Кологривого, который признал, что роман был, но непродолжительный. 
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