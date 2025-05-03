Axios: США и Израиль близки к соглашению по поставкам помощи в сектор Газа

Израиль, Соединенные Штаты и международный фонд готовы к заключению договора о поставках гумпомощи в сектор Газа. Помощь планируется отправлять независимо от палестинского движения ХАМАС. Об этом рассказали источники.
«Согласно плану, в Газе построят несколько комплексов. Палестинцы смогут раз в неделю приходить туда, чтобы получить один пакет гуманитарной помощи на семью, которого хватит на семь дней», — передает Axios со ссылкой на источники.
Ситуация в секторе Газа ухудшилась после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда погибло около двух тысяч мирных жителей. С того момента арабо-израильский конфликт обострился. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Газе — гуманитарной катастрофой.
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