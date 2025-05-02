Маск обвинил власти ФРГ в атаке на демократию

Признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией и расширение слежки за ней являются радикальной атакой на демократию. Об этом американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в своей соцсети.
«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — написал Илон Маск. Так он охарактеризовал признание немецкой партии АдГ, которую он активно поддерживает, экстремистской организацией на территории ФРГ.
Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, заявив, что она угрожает демократическому строю страны. Отдельные региональные отделения и молодежное крыло партии уже имели статус экстремистских структур, а с 2021 года вся партия находилась под наблюдением спецслужб как подозреваемая в экстремистской деятельности.
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