На Западе запереживали из-за грядущей украинизации Европы

Аналитик Кошкович: процесс украинизации Европы уже необратим
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Процесс украинизации Европы не остановить, считает Кошкович
Процесс украинизации Европы не остановить, считает Кошкович Фото:

Процесс украинизации Европы набирает обороты и, судя по всему, уже стал необратимым. Об этом рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Продолжается украинизация Западной Европы. Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией», — написал Кошкович в соцсети X. Он отметил, что аналогичная ситуация относится к Северной и Западной Европе. По его словам, у него нет уверенности в том, что этот процесс можно остановить. Аналитик выразил мнение, что Польша может стать той страной, которая сможет создать баланс по отношению к процессу украинизации в Европе.

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Процесс украинизации Европы набирает обороты и, судя по всему, уже стал необратимым. Об этом рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. «Продолжается украинизация Западной Европы. Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией», — написал Кошкович в соцсети X. Он отметил, что аналогичная ситуация относится к Северной и Западной Европе. По его словам, у него нет уверенности в том, что этот процесс можно остановить. Аналитик выразил мнение, что Польша может стать той страной, которая сможет создать баланс по отношению к процессу украинизации в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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