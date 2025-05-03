Процесс украинизации Европы набирает обороты и, судя по всему, уже стал необратимым. Об этом рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Продолжается украинизация Западной Европы. Я видел, как этот процесс происходил в Киеве в период с 2014 по 2022 год, и знал, что это закончится трагедией», — написал Кошкович в соцсети X. Он отметил, что аналогичная ситуация относится к Северной и Западной Европе. По его словам, у него нет уверенности в том, что этот процесс можно остановить. Аналитик выразил мнение, что Польша может стать той страной, которая сможет создать баланс по отношению к процессу украинизации в Европе.
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