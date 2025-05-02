02 мая 2025

МИД Польши: США теряют терпение по поводу российско-украинского конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Польше рассказали о реакции Вашингтона на затянувшийся конфликт
В Польше рассказали о реакции Вашингтона на затянувшийся конфликт Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США начинают терять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Так называемые красные линии между Москвой и Киевом остаются далеки. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс. Так называемые красные линии, позиции России и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать», — процитировал Сикорского телеканал Polsat.

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, Россия и Украина стали ближе в урегулировании украинского вопроса. Однако в переговорах вскоре потребуется «прорыв».

Тем временем, по сведениям агентства Bloomberg, американские чиновники разработали для президента США Дональда Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на РФ в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Однако глава Соединенных Штатов пока не принял решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются.

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США начинают терять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Так называемые красные линии между Москвой и Киевом остаются далеки. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс. Так называемые красные линии, позиции России и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать», — процитировал Сикорского телеканал Polsat. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, Россия и Украина стали ближе в урегулировании украинского вопроса. Однако в переговорах вскоре потребуется «прорыв». Тем временем, по сведениям агентства Bloomberg, американские чиновники разработали для президента США Дональда Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на РФ в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Однако глава Соединенных Штатов пока не принял решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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