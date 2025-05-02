Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив вражеские дроны в ряде районов региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Предварительно, пострадавших нет», — написал Слюсарь .
Ранее в Ростовской области уже фиксировались попытки атак с применением беспилотников: накануне ночью силы ПВО также уничтожили несколько украинских БПЛА в разных районах региона, жертв и значительных разрушений тогда не было.
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