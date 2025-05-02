02 мая 2025

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область

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Все беспилотники были сбиты
Все беспилотники были сбиты Фото:

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив вражеские дроны в ряде районов региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Предварительно, пострадавших нет», — написал Слюсарь .

Ранее в Ростовской области уже фиксировались попытки атак с применением беспилотников: накануне ночью силы ПВО также уничтожили несколько украинских БПЛА в разных районах региона, жертв и значительных разрушений тогда не было.

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Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив вражеские дроны в ряде районов региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. «На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Предварительно, пострадавших нет», — написал Слюсарь . Ранее в Ростовской области уже фиксировались попытки атак с применением беспилотников: накануне ночью силы ПВО также уничтожили несколько украинских БПЛА в разных районах региона, жертв и значительных разрушений тогда не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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