02 мая 2025

Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак

Ветеринар Алясов: неправильное питание станет причиной ожирения у собак и кошек
© Служба новостей «URA.RU»
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Карен Даллакян и кошки. Челябинск, кошка, кошки, кот, питомец, котики, домашнее животное
Врач рекомендовал внимательно следить за рационом животного Фото:

Ожирение у кошек и собак чаще всего связано с неправильным питанием, ошибочным выбором корма, а также кастрацией и стрессом. Для профилактики избыточного веса животным не следует устраивать разгрузочные дни, лучше использовать специальную диету. Об этом сообщил ветеринарный врач Александр Алясов.

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«С подобной проблемой зачастую сталкиваются питомцы домашнего содержания с низким уровнем активности. Питомец просто не успевает „сжечь“ лишние калории, которые могут откладываться в виде жировой ткани», — процитировало Алясова РИА Новости. Он также отметил, что ни щенки, ни котята не склонны к ожирению, однако перекармливание с раннего возраста приводит к слишком активному набору веса, что может вызвать деформацию опорно-двигательного аппарата.

По словам Алясова, лишний вес у животных может появиться и после кастрации, из-за гормональных нарушений, а также при частом угощении лакомствами. Кроме этого, переедание и нарушение баланса питательных веществ может возникнуть из-за стрессовых ситуаций. Врач подчеркнул: вместо разгрузочных дней для контроля веса лучше организовать рацион с учетом возраста, активности и состояния здоровья питомца.

Как сообщало URA.RU ранее, ветеринар Александр Васильев объяснил, чем опасна весна для кошек и как их спасти. В это время активизируются заболевания, связанные с атаками очнувшихся от зимней спячки паразитов, клещей и комаров. Опасности подстерегают даже домашних животных, оказывающихся на дачах.

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Ожирение у кошек и собак чаще всего связано с неправильным питанием, ошибочным выбором корма, а также кастрацией и стрессом. Для профилактики избыточного веса животным не следует устраивать разгрузочные дни, лучше использовать специальную диету. Об этом сообщил ветеринарный врач Александр Алясов. «С подобной проблемой зачастую сталкиваются питомцы домашнего содержания с низким уровнем активности. Питомец просто не успевает „сжечь“ лишние калории, которые могут откладываться в виде жировой ткани», — процитировало Алясова РИА Новости. Он также отметил, что ни щенки, ни котята не склонны к ожирению, однако перекармливание с раннего возраста приводит к слишком активному набору веса, что может вызвать деформацию опорно-двигательного аппарата. По словам Алясова, лишний вес у животных может появиться и после кастрации, из-за гормональных нарушений, а также при частом угощении лакомствами. Кроме этого, переедание и нарушение баланса питательных веществ может возникнуть из-за стрессовых ситуаций. Врач подчеркнул: вместо разгрузочных дней для контроля веса лучше организовать рацион с учетом возраста, активности и состояния здоровья питомца. Как сообщало URA.RU ранее, ветеринар Александр Васильев объяснил, чем опасна весна для кошек и как их спасти. В это время активизируются заболевания, связанные с атаками очнувшихся от зимней спячки паразитов, клещей и комаров. Опасности подстерегают даже домашних животных, оказывающихся на дачах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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