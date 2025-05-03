Следователи закончили разбираться с делом главного кадровика Минобороны Кузнецова

Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении экс-начальника главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова завершено. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Завершено следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова о взяточничестве», — сообщили представители ведомства. Информацию передает ТАСС.
По данным Следственного комитета Российской Федерации, в период с 2021 по 2023 год генерал Юрий Кузнецов, занимавший пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России, получил от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания на общую сумму порядка 30,5 миллиона рублей. Незаконное вознаграждение, по данным следствия, было предоставлено за совершение действий в интересах дающего взятку. С мая 2024 года Кузнецов содержится под стражей в следственном изоляторе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.