Следователи закончили разбираться с делом главного кадровика Минобороны Кузнецова

СК завершил расследование по делу генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
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Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки
Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки Фото:

Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении экс-начальника главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова завершено. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Завершено следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова о взяточничестве», — сообщили представители ведомства. Информацию передает ТАСС. 

По данным Следственного комитета Российской Федерации, в период с 2021 по 2023 год генерал Юрий Кузнецов, занимавший пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России, получил от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания на общую сумму порядка 30,5 миллиона рублей. Незаконное вознаграждение, по данным следствия, было предоставлено за совершение действий в интересах дающего взятку. С мая 2024 года Кузнецов содержится под стражей в следственном изоляторе.

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Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении экс-начальника главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова завершено. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Завершено следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова о взяточничестве», — сообщили представители ведомства. Информацию передает ТАСС.  По данным Следственного комитета Российской Федерации, в период с 2021 по 2023 год генерал Юрий Кузнецов, занимавший пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России, получил от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания на общую сумму порядка 30,5 миллиона рублей. Незаконное вознаграждение, по данным следствия, было предоставлено за совершение действий в интересах дающего взятку. С мая 2024 года Кузнецов содержится под стражей в следственном изоляторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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