В Новосибирске в преддверии Дня Победы планируют разместить порядка 800 праздничных плакатов и баннеров. На сегодняшний день работы по оформлению города уже начались: на рекламных объектах, находящихся в ведении муниципального управления наружной рекламы, размещено 633 информационных материала, посвященных предстоящему празднику.
В Москве появятся более четырех тысяч декоративных элементов — включая флаги, георгиевские ленты, тематические стенды и крупные стелы — они украсят городские набережные, скверы, парки, а также основные транспортные артерии и мосты. Кроме того, электробусы, курсирующие по маршрутам столицы, будут декорированы георгиевскими лентами. Как преображаются российские города к 80-летию Великой Победы — в фоторепортаже URA.RU.
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