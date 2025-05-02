Стелы, флаги и знамена: российские города преображаются к празднованию 80-летия Победы. Фоторепортаж

Российские города украшают ко Дню Победы
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Украшения ко дню Победы появились во всех городах России
Украшения ко дню Победы появились во всех городах России Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Новосибирске в преддверии Дня Победы планируют разместить порядка 800 праздничных плакатов и баннеров. На сегодняшний день работы по оформлению города уже начались: на рекламных объектах, находящихся в ведении муниципального управления наружной рекламы, размещено 633 информационных материала, посвященных предстоящему празднику.

В Москве появятся более четырех тысяч декоративных элементов — включая флаги, георгиевские ленты, тематические стенды и крупные стелы — они украсят городские набережные, скверы, парки, а также основные транспортные артерии и мосты. Кроме того, электробусы, курсирующие по маршрутам столицы, будут декорированы георгиевскими лентами. Как преображаются российские города к 80-летию Великой Победы — в фоторепортаже URA.RU.  

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В Новосибирске в преддверии Дня Победы планируют разместить порядка 800 праздничных плакатов и баннеров. На сегодняшний день работы по оформлению города уже начались: на рекламных объектах, находящихся в ведении муниципального управления наружной рекламы, размещено 633 информационных материала, посвященных предстоящему празднику. В Москве появятся более четырех тысяч декоративных элементов — включая флаги, георгиевские ленты, тематические стенды и крупные стелы — они украсят городские набережные, скверы, парки, а также основные транспортные артерии и мосты. Кроме того, электробусы, курсирующие по маршрутам столицы, будут декорированы георгиевскими лентами. Как преображаются российские города к 80-летию Великой Победы — в фоторепортаже URA.RU.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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