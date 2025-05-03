Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкассах

В связи со взрывами в Черкасской области объявлена воздушная тревога (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Черкассы, расположенном на территории Украины, зафиксированы множественные взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
«В Черкассах и в окрестностях города слышны взрывы», — написал telegram-канал издания. Там уточнили, что в Черкасской и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Ранее взрывы уже фиксировались в Киеве. Там сработала система оповещения.
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