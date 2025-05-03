Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкассах

В украинских Черкассах произошло несколько взрывов
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В связи со взрывами в Черкасской области объявлена воздушная тревога (архивное фото)
В связи со взрывами в Черкасской области объявлена воздушная тревога (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Черкассы, расположенном на территории Украины, зафиксированы множественные взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

«В Черкассах и в окрестностях города слышны взрывы», — написал telegram-канал издания. Там уточнили, что в Черкасской и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы уже фиксировались в Киеве. Там сработала система оповещения.

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В городе Черкассы, расположенном на территории Украины, зафиксированы множественные взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости». «В Черкассах и в окрестностях города слышны взрывы», — написал telegram-канал издания. Там уточнили, что в Черкасской и Киевской области объявлена воздушная тревога. Ранее взрывы уже фиксировались в Киеве. Там сработала система оповещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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