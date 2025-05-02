Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию

Китай в 2024 году резко увеличил экспорт мяса в Россию, заняв третье место среди крупнейших поставщиков после Белоруссии и Бразилии. Об этом свидетельствуют статистические данные, находящие в публичном доступе.
«Китай поднялся сразу на шесть позиций — с девятого места на третье. Поставки мяса из КНР в Россию подскочили в 3,9 раза — до 125,8 миллиона долларов. Между тем, эта страна заняла в российском импорте долю в 5,6%», — сообщило РИА Новости со ссылкой на сведения статистических порталов разных стран и открытые данные.
Лидером по объему поставок остается Белоруссия: ее доля в российском импорте составила 56,5%. На втором месте — Бразилия с долей 18,1%. В общей сложности в 2024 году Россия импортировала мяса примерно на 2,2 миллиарда долларов.
Как сообщало URA.RU ранее, продажи импортного вина в РФ упали на фоне роста цен. В 2023 и 2024 годах Россия последовательно повышала пошлины и акцизы на зарубежные поставки. Больше всего выросли пошлины для недружественных стран — с 12,5 до 25 процентов. В итоге, базовое вино из Италии, Испании, Франции, Португалии подорожало более чем в два раза.
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